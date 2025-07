"¡Yo lo bajé!": mató al Jack Russell terapéutico de una nena con epilepsia por orinarle el auto

Una familia de la localidad cordobesa de Villa General Belgrano denunció en redes sociales la pesadilla que sufre por el asesinato de su perro Harry de raza Jack Russel y de dos años, asesinado de un disparo en el corazón por el vecino de enfrente de su casa en el barrio Los Molles, a partir de que este orinara el neumático de su vehículo. "¡Yo lo bajé!", afirmó orgulloso el asesino, tras amenazar a la familia. El animal cumplía funciones terapéuticas con una niña de nueve años epiléptica.

El agresor quedó imputado por los delitos de canicidio y amenazas, y tiene una orden de restricción de acercamiento a la familia dispuesta por la Fiscalía de Río Tercero. Esta semana deberá ser indagado, aunque el calvario que atraviesa la familia por el amedrentamiento sufrido y por el miedo de lo que vendrá ganó mucho lugar en su presente. Además secuestraron un arma, pero en la casa de los agresores hay muchas más, ya que practican tiro.

La publicación de Marta Valdivieso con la denuncia pública al asesino del perro de su hija.

"Destruiste la vida de mis tres hijas y la mía también", aseguró Marta Valdivieso de 43 años en sus redes sociales. "Ahora mis hijas tienen miedo de jugar en el patio o andar en bici. Para vos fue un perro, pero para nosotros no. El acompañaba y ayudaba a mi hija de nueve años con sus ataques de epilepsia, dormían juntos para que ella se sintiera contenida. Todas las mañanas antes de irse al colegio él se subía al auto y las saludaba", recordó.

El can se había escapado a las 17:30 del jueves 26 de junio y desde esa noche la familia salió a buscarlo. Al otro día continuaron la tarea y cuando volvieron "empezó esta locura", que Marta definió como "una pesadilla". "Ahí estaba mi perro tirado en un arbusto con un tiro en el corazón. No fue un tiro al azar sino de alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esto lo hizo el jueves alrededor de las 18 y esta 'persona' lo dejó ahí tirado enfrente de mi casa", detalló.

Algunas postales de Harry, el Jack Russell de dos años asesinado de un balazo en el corazón por orinar un neumático.

Lo más perverso de toda la escena es que el vecino vive a 20 metros y los escuchó toda la noche mientras buscaban a Harry. "Hace nueve meses que vivo en este barrio y sin saberlo teníamos al frente de casa un canicida, y hoy tengo que vivir con mis tres hijas sin saber en qué momento pueden volver a disparar", protestó la madre de familia.

"Cuando aceptó que fue él nos decía: '¡Yo lo bajé, yo lo bajé!'", reveló en la publicación en la cual también denunció que todos sus vecinos saben que "estas personas son expertos en uso de armas y lo practican". En ese momento inclusive el asesino los amenazó a ella, su hermano y su marido Germán. "Nos desafiaba con un arma en la cintura y nos hacía gestos como que la iba a usar", precisó.

Harry, el pero asesinado de un balazo en el corazón por orinar un neumático.

"Necesito que alguien me ayude, tengo miedo", soltó en la publicación. El concepto se repite en todo el texto porque el pánico quedó bajo el mismo techo con su familia. "Vivo en un barrio cerrado por seguridad, pero ahora tenemos que dormir los cinco en una habitación, poner alarma, porque tenemos miedo de lo que nos pase, porque se secuestró un arma, pero sólo una, no revisaron toda la casa, nadie revisó al familiar cuando salió en bici con una mochila, nadie revisó los autos", explicó. "Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo. Mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender. Cómo puede ser tan frío. Cómo podemos estar tan locos. Espero que se haga justicia por Harry porque no me voy a callar", sentenció la mujer.

Harry, el pero asesinado de un balazo en el corazón por orinar un neumático.

"¿Cómo sé que las personas que están en la vivienda no van actuar con venganza? ¿Quién me asegura que el individuo no va a volver?", se preguntó Valdivieso. "¡Necesitamos que nos ayuden! ¡Harry te amamos, nos cambiaste la vida y nunca te vamos a olvidar. ¡Lamento no haber estado ahí!", cerró la publicación.

La niña y su pérdida

"El perro fue comprado para mi hija, lo buscamos porque es una de las características de la raza Jack Russell", contó Germán en relación a su función terapéutica, en una charla con El Doce donde señaló que no hubo "ningún tipo de diálogo ni advertencia previa" con el agresor, con quien no se vinculaba "más allá de un saludo ocasional".

La niña y su perro terapéutico asesinado por orinar un neumático.

El papá confesó que analizan "una posible terapia o algo que ella necesite o requiera", ya que por el momento sólo tiene "contención familiar, de amigos". "Mi hija está realmente muy triste, no entiende nada de lo sucedido. Está muy mal, era su amigo, su compañero. No solo ella, sino los cinco integrantes de la familia estamos igual pasando y atravesando un mal momento", lamentó.