300 trabajadores de ILVA quedaron en la calle: la empresa se ampara en el sangriento sistema libertario

Las protestas de los 300 trabajadores despedidos de la ceramista ILVA Porcelanato se mantienen frente a la planta de Pilar, luego de que la patronal no acatara la conciliación obligatoria dictada desde este viernes por el Ministerio de Trabajo bonaerense, tras la ausencia a la audiencia dictaminada el último miércoles. Los testimonios de los damnificados por la motosierra de Javier Milei son demoledores.

"Yo soy mamá sola, hace 22 años que jamás le fallé a la empresa. Esto lo veíamos venir por las maniobras de los directivos. Para ellos no merecemos ganar lo que ganamos. Tenemos compañeros que dejaron la salud acá, que necesitan la obra social. No sabemos si le vamos a poder dar de comer mañana a nuestros hijos. Nuestras indemnizaciones deberían haber estado ayer ", expresó una mujer ante las cámaras de C5N que registraron el conflicto.

Los trabajadores de ILVA Porcelanatos venían de aceptar cobrar el aguinaldo en cuotas.

La patronal de ILVA, perteneciente a la familia de los famosos cerámicos Zanón, que fundió su fábrica al punto de que fueron sus propios trabajadores quienes la recuperaron y la refundaron como Fábrica Sin Patrón (FaSinPat), no accedió a la audiencia, tras apelar al artículo 247 del de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo a través del cual pueden pagar la mitad de la indemnización en nombre de una crisis no demostrada en los papeles.

"Dejaron a 300 familias tiradas en la calle. No dieron explicaciones a los trabajadores. Le dijimos a los representantes de la empresa que los dueños den la cara, que vengan. Queremos respuestas. Dictaron la conciliación obligatoria, los obligaron a que saquen el candado de la puerta, a que nos paguen los salarios y ni así se dignan a hacerlo", se escuchó protestar a un trabajador de nombre Juan Flores.

ILVA Porcelanatos despidió a 300 trabajadores.

"Todo tenemos familia, hijos, tenemos una vida ahí adentro, pasamos muchas cosas. Lo único que queremos es que el Ministerio de Trabajo bonaerense intervenga, que intervenga la intendencia. Nos dejaron en la calle, nos dejaron sin nada, ¿Qué hacemos?", se preguntó frente a las cámaras el delegado Marcelo Barrionuevo, con 23 años de trabajo en ILVA. "Ellos se la llevaron toda durante años, la guardaron debajo del colchón o se la llevaron afuera y ahora dicen que no tienen plata ", señaló Lucas, otro de los empleados despedidos.

Los argumentos de la compañía previos a estos despidos masivos fueron varios. Les aseguraban a los trabajadores que se encontraban en plena inversión con el fin de conseguir maquinaria nueva y más eficiente para que vuelvan a trabajar mientras cobraban el aguinaldo en cuotas. La decisión final expuso que la intención siempre fueron estas desvinculaciones. Lo otro solo excusas para retrasar la noticia.

Los trabajadores de ILVA Porcelanatos se organizaron para enfrentar los despidos.

"Dejamos nuestros mejores años laborales acá. Con el gremio accedimos a algunas suspensiones para ayudar a la empresa y hasta les dimos el 20% de nuestro sueldo. Hasta el jueves pasado la fábrica estaba funcionando y de un momento a otro apagaron todo", lamentó una trabajadora frente a los medios presentes. Otro testimonio que expuso la crueldad con la que se manejaron con la planta laboral de ILVA Porcelanato.