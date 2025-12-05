En un país acostumbrado a las turbulencias políticas, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, intenta aferrarse a un logro que podría ser el único hito de su gestión: la adquisición de los tan esperados aviones F-16. Sin embargo, incluso este momento está marcado por la incertidumbre climática y la ansiedad organizativa que parecen ser el sello de su paso por el cargo.

La ceremonia oficial de recepción de los primeros seis cazas F-16 Fighting, comprados a Dinamarca, estaba prevista para el domingo. Pero, como si se tratara de un presagio del gobierno de Petri, el pronóstico de lluvias obligó a adelantar todo al sábado. Una decisión que no solo alteró el cronograma, sino que dejó en evidencia la fragilidad organizativa detrás de lo que debería haber sido un evento cuidadosamente planeado: hasta tuvieron que modificar la agenda presidencial y apurar a Javier Milei para llegar a Córdoba rápidamente.

El presidente de las fuerzas del cielo Milei que se mostró en dos oportunidades a los abrazos y a los besos en Casa Rosada con Petri, encabezará mañana el acto central en el Área Material Río Cuarto, Córdoba. Allí estarán también el ministro de Defensa y su sucesor, el teniente general Carlos Presti, vinculadísimo al terrorismo de Estado en el '76. El evento, que será acompañado por un vuelo inaugural sobre Buenos Aires, busca dar lustre a una adquisición que ha sido presentada como un "punto de inflexión" para la Fuerza Aérea Argentina. Pero, ¿es realmente así?

La compra incluye veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU modernizados, con armamento, simuladores y repuestos para cinco años. Un paquete que promete mejorar la capacidad operativa del país, aunque su implementación completa se extenderá hasta 2028. Los primeros seis aviones ya están en suelo argentino tras un periplo logístico que incluyó escalas en España, las Islas Canarias y Brasil, con apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

📢 Reprogramado por razones climáticas.



Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable.



📍 Así será el recorrido:

1. 07:55 h: Ingreso a la Ciudad de Buenos... pic.twitter.com/ycST7KEWXS — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 5, 2025

Sin embargo, detrás del brillo metálico de los cazas se esconden preguntas incómodas: por qué esta compra se presenta como un logro aislado en una gestión marcada por la inacción para mejorar la vida de los y las trabajadoras de Fábricas Militares, ni qué hablar sobre la obra social del personal militar (IOSFA) que está completamente desfinanciada. Claro que otros cuestionamientos como la antigüedad de los F16 también se ponen sobre la mesa. Sin embargo, Petri finge demencia y se aferra a su tabla de salvación política, un intento de despegar antes del inevitable aterrizaje forzoso de su gestión.

Mientras tanto, los pilotos argentinos aún necesitan capacitación específica para operar estas máquinas. La VI Brigada Aérea de Tandil será el epicentro de esta formación, con un Centro de Simulación Táctica ya inaugurado. Pero el camino hacia una fuerza aérea plenamente operativa será largo y costoso.

Una de las fotos de la travesía del traslado de los aviones hasta Argentina

La llegada de los F-16 es, sin duda, un podría ser un avance para la defensa nacional pero eso está por verse. Mientras tanto para Luis Petri, este puede ser su único vuelo hacia la relevancia política. Solo el tiempo dirá si fue un despegue exitoso o simplemente otro intento fallido de alcanzar las alturas.