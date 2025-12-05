Alberto Fernández y su nueva relación amorosa: ¿quién es la ex diputada del PRO que lo consquistó?

Las relaciones que comienzan con una larga amistad son bastante comunes, más allá del tabú de tener una pareja con alguien que antes no se observaba con la mirada del amor sexual. Por un proceso similar pasa el ex presidente Alberto Fernández, de acuerdo a la vinculación que hizo la periodista Fernanda Iglesias de su persona con la ex diputada del PRO Anabella Hers Cabral, actual abogada del Consejo de la Magistratura.

El amor entre ambos comenzó hace seis meses, pero viene de una amistad que nació 20 años atrás, cuando todavía él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El vínculo entre ambos no sólo no se rompió con el tiempo, sino que ahora evolucionó -o maduró- en un amorío entre el ex presidente y la mujer de 55 años.

Anabella Hers Cabral

"Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente", confesó Hers Cabral de acuerdo al chat que reveló Iglesias al aire del programa de streaming Borderperiodismo, que conduce María Julia Oliván. En la conversación, la periodista fue al hueso y lanzó: "Me dijeron que sos su novia". La ex diputada no quiso confirmar esta información, pero tampoco se atrevió a negarla: "Ya te dije todo lo que tengo para decir". La respuesta llamó la atención por ambigua y por no reflejar una negativa contundente, como sería de esperarse en una situación así.

Los chats entre Fernanda Iglesias y Anabella Hers Cabral, la mujer vinculada sentimentalmente a Alberto Fernández.

Los detalles del diálogo digital con la directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) continuaron por parte de Iglesias en el programa Tarde o Temprano. "Ya te conté que somos amigos hace muchísimos años y nunca dejamos de relacionarnos. No es que hubo un reencuentro apasionado", aseguró que le insistió mientras le ponía "una carita"

"Y dice: 'nos queremos mucho, no hay más que eso'. Y le digo 'pero sí son novios', y entonces me responde 'besos, besos, besos y que tengas un hermoso día'", relató Iglesias, con un último testimonio que expuso que Hers Cabral no se animó a negar ser la sustituta de Fabiola Yáñez, madre de su último hijo Francisco Fernández Yáñez.