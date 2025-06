Todos los caminos de la Corte Suprema conducen a la proscripción: CFK no se deja amedrentar y responde

Se viven horas clave en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podría redefinir el panorama político argentino: el posible encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es por la ya famosa causa "Vialidad" que generó tensiones y expectativas en todo el país, y el fallo del máximo tribunal podría llegar en las próximas horas.

Desde el entorno de Fernández de Kirchner, expresaron según informa Página 12 que "este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia". Es que en caso de que la Corte ratifique la condena del Tribunal Oral Federal 2, confirmada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024, la expresidenta enfrentaría seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Así quedarían claras las intenciones de proscripción: la excluiría de las próximas elecciones bonaerenses, donde ya había anunciado su candidatura.

CFK en Corrientes

Ante este panorama, el Instituto Patria convocó a una reunión con amplios sectores del peronismo para diagramar un plan de acción durante el lunes 9 de junio: "La gente nos está reclamando qué hacer. Por eso, como primera medida, este lunes vamos a sentarnos a escucharlos", declararon; a esta reunión clave asistirán diputados, senadores, organizaciones políticas, sociales y sindicales, y se espera que surjan propuestas para movilizar a la militancia.

La Corte Suprema tiene tres posibles caminos a seguir respecto al caso. El primero sería negarse a tomarlo invocando el artículo 280 del Código Penal, lo que dejaría firme la condena actual. La segunda opción implicaría revisar los recursos y considerar el pedido de la fiscalía para duplicar la condena por asociación ilícita. Finalmente, la tercera vía sería abrir los recursos de queja para un estudio más detallado, lo que requeriría solicitar el expediente completo a Comodoro Py.

CFK en Corrientes

Por su parte, la ex presidenta fue clara en su postura. Desde Paso de los Libres, en Corrientes afirmó: "Salió el anuncio y se desataron los mil demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa". Además, cuestionó: "Dicen: 'está acabada, está acorralada', pero ¿si estoy tan así, por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?, a ver... ¡mirá cómo tiemblo! , dijo con un claro tono de ironía.

Mientras tanto, los organizadores del encuentro en el Instituto Patria señalan que detrás de estas acciones están figuras como Mauricio Macri, Javier Milei y grandes grupos económicos: "Acá no hay un problema de justicia. Lo que les da miedo es lo que puede llegar a significar una vuelta de Cristina al gobierno ". En la misma línea -y al igual que CFK- recordaron la proscripción a Juan Domingo Perón tras el golpe de 1955.

CFK en Corrientes

Desde la Casa Rosada, se afirma todo lo contrario: explican que quien competir con CFK en las urnas pero desde el entorno de la presidenta del Partido Justicialista lo niegan rotundamente.

Este lunes 9 de junio será un día clave. Se espera gran concurrencia de la militancia más cercana y de los funcionarios que acompañan a Cristina pero también hay vacilaciones sobre la inasistencia de gobernadores, a quienes la ex presidenta les dio un tirón de orejas: "Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de un gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan giles de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional". La ausencia más notoria será tal vez la del gobernador Axel Kicillof que se reunirá con intendentes en La Plata.

CFK desde el Instituto Patria, lugar donde nuevamente se reunirá la militancia

Hasta ahora, se espera que Cristina Fernández de Kirchner reaparezca en público para homenajear a los fusilados de José León Suárez, en un evento histórico cargado de simbolismo político. El país espera con incertidumbre la decisión de la Corte Suprema, consciente del impacto que tendrá en su futuro democrático.

Frases destacadas de CFK en Corrientes