Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: sufrió un derrame pleural y está en terapia intensiva

El exdelantero Daniel Osvaldo está internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un derrame pleural, razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital público de Llavallol, al que ingresó el jueves por la noche.

El exfutbolista de 40 años, quien vistió las camisetas de Boca y la selección de Italia, entre muchas otras, fue encontrado en su casa de Banfield por su hermana, quien se encargó de buscar asistencia médica y lo acompañó para que le brindaran atención.

Tras la operación, Osvaldo se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Desde el hospital no informaron un parte médico, pero los detalles de su estado se dieron a conocer a través de diferentes medios.

De acuerdo a lo que informó Ángel De Brito en LAM -el primero en contar la noticia-, al exjugador de Huracán y Banfield le habrían practicado una "resección de tejido pulmonar" y le habrían extraído "dos centímetros de cada pulmón". Según precisaron en LAM, Osvaldo ingresó al centro médico el jueves alrededor de las 23. Hasta allí fue llevado por una de sus hermanas luego de que el exfutbolista le solicitara ayuda por teléfono. "Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga", detalló Ochoa.

En ese sentido, el periodista de espectáculos indicó que el deterioro pulmonar de Osvaldo se habría ocasionado a partir del consumo de drogas y que "está muy delicado". "Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de [Martín] Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", informó Ochoa.

Alejado de las canchas, el exfutbolista, que vive en Banfield, se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.

Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Mi vida se me está yendo de las manos", expresó en ese momento.

Nacido en enero de 1987 en Lanús, hizo inferiores en distintos clubes del sur del conurbano bonaerense hasta que se afianzó en Huracán, en CABA, donde hizo su debut profesional. En 2006 emigró a Italia, donde jugó como delantero en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna en la Serie A.

Daniel Osvaldo junto a su hijo y a la madre, Jimena Barón

No obstante, siguió su carrera en LaLiga, España. Allí se sumó al Espanyol, donde tuvo una destacada temporada 2010/11 y se convirtió en uno de los delanteros argentinos más reconocidos del campeonato español. Más tarde, llegó a AS Roma por 20 millones de dólares y posteriormente pasó por Southampton (en la liga inglesa), Juventus e Inter. Con la Vecchia Signora conquistó la Serie A 2013/14, mientras que en la temporada siguiente volvió al fútbol argentino para vestir los colores de Boca Juniors, a préstamo.

A nivel selecciones, Osvaldo se nacionalizó como italiano para representar a Italia, donde disputó 14 partidos con la selección mayor, en los que marcó cuatro goles.























