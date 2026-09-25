El sueño húmedo de Milei con la Cybertruck mientras en Argentina la pobreza devora a 15 millones de personas

Javier Milei fantaseó -nuevamente- con una Tesla Cybertruck negra, decorada con un león dorado, mientras en la Argentina la pobreza volvió a subir. La postal del Presidente imaginándose al volante de una camioneta de lujo llegó desde el Club Económico de Nueva York; la del deterioro social, desde el INDEC: 32,3% de pobreza en el primer semestre, más de 15 millones de personas al proyectar el dato sobre la población total.

" Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck ", dijo Milei durante una entrevista con John Micklethwait, editor global de Bloomberg. Después completó el diseño: "Todo pintado de negro y un león dorado", dijo mientras en su loca megalomanía, el mandatario comparó la idea con Batman. El detalle que faltó fue precisar si la imaginaba estacionada frente a una olla popular.

Javier Milei junto a John Micklethwait

La pregunta había surgido por la presencia de autos chinos en el mercado argentino. Milei respondió que la decisión de compra corresponde a cada consumidor: "Los autos no los importo yo, los importan los individuos". También sostuvo que cada persona debe poder elegir el vehículo que quiera y que no piensa decirle a nadie qué comprar.

Mientras las fuerzas del cielo se divertían en New York, a las fuerzas del suelo les va mucho peor: es que el INDEC informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares durante el primer semestre. La indigencia llegó al 7,5% de las personas y al 5,6% de los hogares. Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza subió 4,1 puntos porcentuales y la indigencia, 1,2 puntos

"Me gustaría comprarme TESLA CYBERTRUCK. Quiero andar por las calles de Buenos Aires con un Tesla pintado de negro y con un LEÓN DORADO. Una cosa maravillosa"



Se lo ve muy en sintonía con las necesidades diarias de los argentinos al presidente anti casta pic.twitter.com/OuDUeQLYTX — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 24, 2026

En el universo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares, el organismo contabilizó 9.729.000 personas pobres y 2.249.000 indigentes. Al proyectar esos datos al total de la población, la pobreza supera los 15 millones de personas y la indigencia alcanza a casi 3,5 millones.

El contraste también choca con la narrativa presidencial. Milei insiste en afirmar que sacó de la pobreza a 14 millones de personas, pero el último dato oficial marca una suba respecto del semestre anterior. Mientras el Presidente habla de una camioneta eléctrica que parece salida de una película cyberpunk bizarra, el INDEC publica cifras que devuelven la conversación a una pregunta bastante menos futurista: cómo llegar a fin de mes.

Los datos publicados por el INDEC

En Nueva York, el Javo pudo imaginar su próximo vehículo: negro, con un león dorado y aura de superhéroe. En la Argentina, el dato del INDEC le puso un espejo delante de esa fantasía: la economía de la que habla el Gobierno todavía no se traduce en alivio para millones de personas.