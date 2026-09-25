Condenaron a los asesinos de Martín Aramburu: el responsable pidió perdón a la familia del puma

Los asesinos del ex puma Federico Martín Aramburu, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, fueron condenados este viernes a 26 y 19 años de prisión respectivamente por el Tribunal en lo Penal de París, quien deliveró durante casi 12 horas el fallo y se acercó al pedido de 27 años que había hecho la fiscalía. En su alegato final, el principal condenado le pidió perdón a Dios, a la familia del rugbier y hasta mencionó la presencia del papa León XIV en Francia como "una señal".

Le Priol, ex militar y militante de ultra derecha en épocas del 2022 cuando asesinó a Aramburu, recibió la peor parte de la pena por haber sido identificado como el autor material y porque, además, se descartaron las otras maniobras que había dispuesto su defensa: la no existencia de legítima defensa alguna y un posible trastorno mental que arrastraba desde sus tiempos en las Fuerzas Armadas francesas. Bouvier, por su parte, sólo recibió 19 años por haber disparado dos de los diez proyectiles que impactaron en el rugbier.

Loïk Le Priol fue condenado a 26 años por ser el autor del crimen de Federico Martín Aramburu.

"El Papa está hoy en París, no sé si es una señal, pero espero que algún día encuentren la fuerza para perdonarme y que yo también encuentre la fuerza para perdonarme a mí mismo", declaró Le Priol en su alegato final, en el que remarcó ante la familia de Aramburu presente durante el juicio, que en términos religiosos compartían el cristianismo como mirada en común.

Al mismo tiempo, Lyson Rochemir, la ex pareja de Le Priol presente en la noche en la que asesinaron a Aramburu, quedó absuelta de su responsabilidad, pero no del del encubrimiento, por lo que recibió tres años de prisión, con 30 meses de suspensión. Ella había estado con el asesino en los años en los que, junto a Bouvier, militaron en el extremista Groupe Union Défense (GUD).

El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu comenzó tras más de cuatro años del crimen.

Durante la noche en que murió, Aramburu había ido a París desde la ciudad de Biarritz en la cual habitaba, para ver un partido del toreno de rugby Seis Naciones junto a su amiga, el ex All Black de Nueva Zelanda Shaun Hegarty. Durante el juicio relató las últimas palabras del ex Los Pumas: "Llamá a la policía, me voy a morir".

Aramburu tenía 42 años cuando el 19 de marzo de 2022 fue asesinado por Le Priol, Bouvier y Rochemir, tras una pelea con ellos en un bar del Barrio Latino. El porteño jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas y representó a la Argentina en el Mundial de Francia 2007, donde se logró un histórico tercer puesto. Que descanse en paz, tras una condena que no lo resucita, pero que es ejemplar.