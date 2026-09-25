Hernán Bloquero fue detenido en Junín tras la denuncia de Homero Pettinato: será indagado por amenazas

Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero, fue localizado por efectivos policiales en la ciudad bonaerense de Junín y quedó a disposición de la Justicia. El hombre había sido señalado públicamente por Homero Pettinato y Sofía Gonet, conocida como La Reini, a raíz de distintos episodios de acoso.

Luego de ser ubicado, Di Carlos comenzó a ser trasladado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por personal de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad. Una vez en territorio porteño, deberá presentarse ante la Fiscalía para avanzar con la indagatoria correspondiente.

Hernán Bloquero, señalado por La Reini como un fan obsesionado con ella, la hostigaría desde hace diez años

El procedimiento se produjo a partir de una denuncia penal presentada por Pettinato por una presunta infracción al artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, que contempla el delito de amenazas. De todos modos, será la Justicia la encargada de establecer la calificación definitiva de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.

Según consta en el informe elaborado por la Policía bonaerense, un operativo conformado por cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad viajó hasta Junín para concretar la aprehensión y posterior traslado del imputado a CABA.

El nombre de Hernán Bloquero tomó notoriedad después de que Homero Pettinato revelara que recibía intimidaciones desde diferentes cuentas en plataformas digitales. De acuerdo con el relato del conductor, detrás de esos mensajes se encontraba un hombre que manifestaba una obsesión con su expareja, Sofía Gonet.

Sin embargo, el episodio escaló cuando el hombre se presentó personalmente en la puerta del canal de streaming Olga, donde Pettinato trabaja. El conductor contó al aire que detectó su presencia mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo. Según explicó, en ese momento el hombre lo miró, hizo un gesto y luego se retiró del lugar.

Hasta entonces, Pettinato había percibido las intimidaciones como algo lejano, principalmente porque se producían a través de las redes sociales. La aparición del hombre en su propio lugar de trabajo, sin embargo, modificó su percepción sobre el riesgo de la situación.

Hernán Bloquero había amenazado a Homero Pettinato

A raíz de lo ocurrido en las inmediaciones del estudio, Pettinato decidió recurrir a las autoridades policiales y formalizar la denuncia. Además, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del programa para incorporarlas como prueba dentro de la causa.

Finalmente, entre las actuaciones incorporadas al trámite de traslado figura un expediente previo registrado bajo la carátula "Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica", identificado con el número 5027-2007.