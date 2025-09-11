Adorni en medio de los vetos de Milei: "No estamos dispuestos a hacer populismo electoral"

Desde el 8 de agosto, Manuel Adorni no pisa la sala de conferencias de la Casa Rosada. El vocero presidencial eligió el silencio en la sede de gobierno y recién reapareció en la pantalla de A24 este jueves, en medio de la catarata de vetos que el presidente Javier Milei le propinó a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente, donde brindó una extensa entrevista con Antonio Laje. Allí, lejos de reconocer fallas estructurales en el programa del gobierno, admitió apenas errores de comunicación y sostuvo con firmeza que no habrá cambios en la política económica. "Cometimos errores", dijo.

Aunque agregó: "Pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral". Adorni, además de portavoz, es legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires (dejará su cargo el 9 de diciembre para asumir su banca) y uno de los cuadros más expuestos del oficialismo. Su autocrítica apuntó a un déficit de pedagogía política: "No se le llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Efectivamente hubo errores, hay cosas para corregir, pero creo que uno de los mayores errores que cometimos fue ese, el no explicar el porqué".

El diagnóstico, sin embargo, no alteró la convicción de que "el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos". El vocero defendió con vehemencia las decisiones más cuestionadas del Gobierno, en especial los vetos recientes a leyes aprobadas por el Congreso. Sobre la norma de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, los fondos ATN y la de discapacidad, Adorni insistió en que todas eran "delirios populistas" o iniciativas "inviables". "No vamos a entrar en el juego populista, no vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección", argumentó.

💬 EXCLUSIVO MANUEL ADORNI EN A24 | "Lo del domingo fue un error político"



Particularmente sobre discapacidad, fue tajante: "Incrementa el gasto del Estado en cinco mil millones de dólares. Es inviable, absolutamente inviable". En su análisis de la derrota bonaerense, el vocero responsabilizó al aparato peronista y a Axel Kicillof, a quien acusó de "robarle un poquito de plata a todos los comerciantes" al aplicar un nuevo impuesto a las operaciones con MercadoPago. También señaló al ausentismo como un factor clave y desestimó que la filtración de escuchas que involucraban a funcionarios haya incidido en el resultado: "El contenido de los audios es falso, es completamente falso... fue una operación política".

Aunque reivindicó el "sacrificio" de la sociedad en nombre de un futuro próspero, Adorni minimizó los efectos regresivos del ajuste en el presente. "Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de veinte puntos", aseguró, pese a que múltiples indicadores sociales desmienten esa afirmación. Reconoció que "no todos los sectores se adaptan al mismo tiempo" al nuevo esquema económico, pero rechazó cualquier medida de alivio inmediato: "¿Cuál es la solución? ¿Un decreto que te rompa el presupuesto? Nosotros no estamos dispuestos a eso".

📢 MANUEL ADORNI EN A24 | "A los bonaerenses tenemos que explicarles por qué el sacrificio vale la pena"



La estrategia oficial, según prometió, se enfocará en "explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos" y en esperar un cambio en la correlación parlamentaria tras diciembre. "Siempre el programa económico estuvo pensado con un Congreso en contra. Va a llegar ese momento", afirmó, reforzando la idea de que el ajuste no se revertirá sino que se profundizará. Mientras tanto, Adorni sigue sin dar conferencias en Casa Rosada. Su reaparición en televisión funcionó como ensayo de campaña más que como ejercicio de transparencia institucional. En medio de una crisis de confianza y con el Gobierno debilitado tras la derrota bonaerense, el vocero que eligió callar en Balcarce 50 volvió a hablar para ratificar lo que Milei viene repitiendo desde el primer día: el ajuste no se negocia.