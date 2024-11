Adorni y los planes de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas: "No puede seguir"

El vocero presidencial Manuel Adorni es una de las figuras más polémicas de la actual gestión presidencial de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA). Su rol de provocador en las conferencias cotidianas lo deja siempre en el ojo de la tormenta. Ahora, ese perfil disruptivo también pasó a las entrevistas, de acuerdo a la última que le realizaron en la cual aseguró que el futuro de Aerolíneas Argentinas es la "privatización, el cierre o la entrega a sus trabajadores". "Si la empresa no funciona como una empresa normal, y tiende a ser rentable, no tener déficit, la empresa tiene que cerrar", afirmó Adorni frente a las cámaras de Infobae. "Y hoy lo que ocurre es que Aerolíneas pierde miles y miles y miles de dólares por día", soltó sobre la aerolínea de bandera, que es orgullo para tantos millones de argentinos y argentinas.

"Así que, simplemente lo que le explicaría a quien lo esté mirando desde el otro lado es que esto es puro sentido común: Aerolíneas o se privatiza, o se cierra o se cede a los empleados. No hay otra alternativa. Porque sin capitales privados, Aerolíneas no puede seguir. No puede seguir siendo solventada por un Estado de un país donde la mitad de la gente es pobre. No hay razón para que eso ocurra", reflexionó el vocero.

Javier Milei quiere avanzar con el cierre de Aerolíneas Argentinas.

La revelación se da a pocos días del conflicto con la empresa estatal Intercargo que opera en los aeropuertos nacionales, no tiene déficit alguno y genera ganancias para el Estado. En esa compañía los interventores libertarios avanzaron con 15 despidos que derivaron en una fuerte huelga que se enfrentó a los intereses privatistas enarbolados por la actual conducción de la gestión pública.

"Lo que uno hace comprando un pasaje es apostar a que efectivamente en el futuro va a poder realizar ese viaje. Lo que han puesto en duda de cada uno que tiene un pasaje es si efectivamente va a poder volar o no. Lo que han hecho fue salvaje", analizó respecto a la medida de fuerza. "Encerraron y tuvieron de rehén a 2.000 personas. Eso es terrorismo sindical. ¿Qué se puede esperar de quienes hacen eso? Cualquier cosa. Y es lo que vamos a evitar a como dé lugar", prometió Adorni.

La relación con la aerolínea de bandera nacional no fue el único tema que se tocó en el reportaje. También cuestionó a la oposición kirchnerista y le puso fecha de vencimiento a la experiencia política que realizaron en la Argentina. "La gente ya terminó con el kirchnerismo en las últimas elecciones. Al kirchnerismo lo fulminaron con los votos. Las batallas se dan en las urnas, todo lo demás es verso. El kirchnerismo no va a volver más porque todos dimos vuelta a la página: se quedaron sin nada para mostrar y sin nada para prometer, porque destruyeron todo", afirmó.

Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias de prensa.

"¿El kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la Argentina? Sí. ¿Son los responsables de la devastación de la Argentina, de la jubilación miserable que cobran los pasivos, de los sueldos miserables que hay en Argentina, de cómo nos aislamos al mundo, de cómo faltan inversiones, de cómo saquearon el Banco Central? Sí, sí y sí a todo", continuó Adorni.

También habló sobre el ex presidente Mauricio Macri, a quien definió como "un amigo" de Milei, "con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada cada tanto". "Son buenos amigos, con una muy buena relación de muchos años", precisó. Respecto a las elecciones en Estados Unidos (EE.UU) también opinó.

"La victoria de Donald Trump es un paso adelante para EE.UU, para la libertad en el mundo y claramente es una buena noticia. El Presidente está viajando el 14 de noviembre a la madrugada a Estados Unidos. No tenemos más que esperanzas en estos años que vienen de gobierno republicano", confesó.

Ante una multitud de seguidores en su búnker, Trump anunció que "tuvimos una victoria política histórica"

Sobre la tan prometida salida del cepo, reconoció que será "en el corto plazo" y que se encuentran "más cerca que antes" de hacerlo. "Es absolutamente irracional decir que el Gobierno se puede sentir cómodo con el cepo", cuestionó en relación a las críticas que recibieron por no hacer lo que dijeron que harían. "La motosierra y el ajuste no se van a terminar nunca, porque es parte de la filosofía del Gobierno. El ajuste o la motosierra es eterna, convive siempre con nosotros. Nos vamos a ir con la motosierra encendida", adelantó Adorni. "Lo peor ha pasado. Se empezó a recuperar la actividad y se empezó a recuperar el empleo. La inflación está con su certificado de defunción hecho, nos falta poner la fecha y nada más. Por eso decimos que lo mejor está por venir", cerró.