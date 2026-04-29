Adorni quiso explicar los carísimos viajes con su esposa y se recibió de negacionista: "No hubo delito"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles 29 de abril en el Congreso de la Nación para dar paso a su primer informe de gestión. Sin embargo, más allá de los temas oficiales, el foco se puso en las denuncias por enriquecimiento ilícito y los cuestionamientos por los viajes realizados junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a ciudades como Nueva York y Miami. Aunque Adorni aseguró que "no hubo delito", sus explicaciones generaron más preguntas que respuestas.

Adorni empezó su intervención refiriéndose a lo que calificó como una "supuesta existencia de conflictos de interés" y, sobre eso fue enfático: "Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero con supuestos vínculos previos", dijo y agregó: "No existe contrato celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío, no he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre (...) No existen contratos entre el Estado nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente".

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Sin embargo, el punto más controversial de su exposición fue el relacionado con los viajes oficiales en los que estuvo acompañado por su esposa. Sobre este tema, Adorni afirmó: "En relación con mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, señalo que los miembros de esta cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público, y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno".

El jefe de Gabinete también intentó justificar la presencia de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Miami y Nueva York en marzo de 2026. Según explicó: "En relación con el carácter y la composición de comitivas oficiales en las que participé, informo, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre este tema. Afirmaron que no existió delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa en el viaje del 6 de marzo de 2026 con destino para ciudades de Miami, Nueva York, cuya comitiva oficial fue aprobada conforme decreto 713/16".

✈️"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"



🤥Manuel Adorni cerró su exposición en Diputados con una defensa frontal ante las denuncias



🔴Al funcionario lo acusan por presuntos conflictos de interés, viajes personales y evolución patrimonial desmedida pic.twitter.com/i6ahF0kIkJ — Big Bang News (@bigbangnw) April 29, 2026

Adorni insistió en que la invitación a su esposa fue una "cuestión discrecional de presidencia" y subrayó: "Formé parte de dicha comitiva junto con el presidente de la nación, el ministro de relaciones exteriores, comercio internacional y culto y la secretaria general de la presidencia. La comitiva oficial fue acompañada por una comitiva de apoyo, tal como surge del acto administrativo aprobatorio".

El motivo del viaje también fue objeto de preguntas para todos y todas las argentinas y, sobre esto Adorni detalló que se trató de una misión oficial y nada más: "El motivo del viaje fue, por un lado, la participación del presidente de la nación en la cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Miami, donde mantuvo reuniones con el secretario del tesoro de los Estados Unidos Scott Besent y por el otro brindó el discurso inaugural de la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York".

Respecto al carísimo boleto de regreso para su esposa, Adorni aclaró: "Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026".

En un intento por reforzar su defensa, Adorni destacó la colaboración del Gobierno con las investigaciones judiciales: "Gracias a que existió siempre colaboración del Estado Nacional con la Procuraduría Fiscalía de investigaciones administrativas y con el Poder Judicial de la Nación, se concluyó que la documentación vinculada al manifiesto de vuelo y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad".

Manuel Adorni en el Congreso

Creer o reventar, el Jefe de Gabinete libertario sostuvo que las investigaciones judiciales concluyeron a su favor: "La fiscal interviniente, a quien se le delegó la investigación, requirió archivar la causa dándonos la razón. La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito . Siguiendo su criterio, el juez federal ordenó su archivo".

Pese a sus reiteradas oportunidades por despejar sospechas, las declaraciones del jefe de Gabinete dejaron más preguntas que respuestas. Por ahora, Manuel Adorni parece contar con el respaldo del presidente Javier Milei y del resto del Gabinete; sin embargo, las acusaciones sobre presuntas irregularidades siguen siendo un tema candente en la agenda política sobre todo por a compra de al menos tren inmuebles en sólo dos años de gestión dentro del espacio libertario.