¡Cerrame la cuatro! Cabak pasó de justificar a Adorni a soltarle la mano y burlarse de él en redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa su peor momento político luego del salto patrimonial que expuso en la última declaración jurada que presentó, con las "mágicas" inversiones en criptomonedas con las que justificó más de USD 500 mil. Presionado por todos lados, ahora hasta el periodista oficialista Horacio Cabak pasó de justificarlo el último jueves a cuestionarlo con burlas este viernes.

"Eligió la versión de 'Hice guita con el bitcóin' porque la de 'Recibí un mail de un príncipe nigeriano que como no tenía herederos me la dejó toda a mí' resultaba poco creíble", escribió el también modelo en su cuenta de X (ex Twitter). El tono sarcástico por parte de uno de los más justificadores conductores de LN+, se puede interpretar como una nueva evidencia innegable de la muerte política irreversible que padece Adorni.

Horacio Cabak se burló de las excusas de Manuel Adorni.

Lo más paradójico fue que, menos de 24 horas antes, en un intercambio con su colega Ignacio Ortelli al aire del canal donde trabajan ambos, tuvo un discurso completamente distinto. Si bien allí se animó a cuestionar la excusa que expuso el funcionario, también se permitió creerle la versión, sin importar las pruebas que la demostraban como falsa e inverosímil en términos de cálculos económicos.

"No me cierran los números: él dice que invirtió USD 200 mil. Compró en 2014, promedio estaba USD 700 en ese momento, pudo haber comprado 285 bitcoins, suponiendo que compró a ese precio. Ahora no te digo cuando estaba USD 120 mil, cuando estaba USD 60 mil, estamos hablando que tendría que tener USD 17 millones. Algo no cierra en los números", sostuvo Ortelli en el ida y vuelta.

"Lo que pasa que es tan inestable y volátil el Bitcoin", explicó Cabak en aquel momento." Él debe haber elegido, precisamente, el año en el que dice 'yo invertí de tal fecha a tal fecha' y me imagino que le debe dar", deslizó, sin constatar ni comprobar que eso haya sido así. "Porque tenés momentos en el que sube mucho y momentos en el que baja y bajó por debajo de valores en los que él había comprado. O sea, tenés que elegir el momento indicado", añadió.

Unos segundos antes Cabak también había manifestado sus dudas. "De un momento para el otro empezaste a viajar, a cambiar de propiedad, compraste una, compraste otra, te hipotecaste, hiciste una cosa, la otra. ¡Te hipotecaste con gente desconocida teniendo la guita! Compraste una casa barata y le pusiste casi 200 lucas arriba, le pagaste rabioso en efectivo al proveedor sabiendo que eras una persona políticamente expuesta. Eso es lo que me llama la atención: la torpeza", había indicado.