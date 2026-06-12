Adorni, cercado por las denuncias y el fuego amigo: crecen los pedidos de renuncia y el escándalo patrimonial golpea al Gobierno

La crisis política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alcanzó un nuevo punto de ebullición. Lo que comenzó hace más de tres meses como una discusión sobre inconsistencias patrimoniales derivó en una tormenta política, mediática y judicial que ya no sólo compromete al principal funcionario político del Gobierno después del presidente Javier Milei, sino que también amenaza con profundizar las tensiones internas de una administración que exhibe resultados económicos positivos pero acumula crecientes costos políticos. Las explicaciones que brindó Adorni en televisión para justificar las diferencias detectadas en su declaración jurada, incluyendo la aparición de una billetera digital con unos 500 mil dólares, lejos de cerrar la polémica terminaron alimentando nuevas sospechas y reacciones adversas.

Manuel Adorni

El impacto fue tal que dirigentes que hasta hace poco integraban el universo de aliados del oficialismo comenzaron a tomar distancia y a reclamar abiertamente su salida del Gobierno. El pronunciamiento más contundente llegó desde el PRO. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido fundado por Mauricio Macri cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y sostuvo que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo".

La declaración expuso una fractura cada vez más evidente entre La Libertad Avanza y uno de los espacios que hasta hace poco funcionaba como sostén parlamentario del Gobierno. La ofensiva política fue reforzada por el senador misionero Martín Goerling, referente orgánico del macrismo, quien directamente pidió la renuncia del funcionario. "Manuel Adorni tiene que dar un paso al costado, el presidente pedirle la renuncia", afirmó.

Para el legislador, el jefe de Gabinete "nos mintió a todos", incluyendo al propio presidente Milei. El cuestionamiento no quedó limitado al PRO. El ex gobernador cordobés Juan Schiaretti también se sumó a los reclamos y aseguró que Adorni "no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros". Según sostuvo, "el Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más", al considerar que el funcionario "le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación".

Manuel Adorni y parte del Gabinete

Mientras la presión política crece, también avanzan los frentes judiciales. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una nueva denuncia penal por presunta falsedad ideológica. La legisladora acusó al funcionario de haber ocultado bienes y activos en documentación oficial y rechazó de plano la explicación de que se trató de simples errores administrativos. "Ocultó bienes inmuebles y activos y argumentó que hay errores. No puede decir que hay un error. Hay dolo, es contador y arrastró sus mentiras al informe de Gestión, que es un documento público", denunció Frade.

La situación adquiere una dimensión aún más delicada porque la Justicia también mantiene bajo investigación a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza. En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción para analizar posibles inconsistencias patrimoniales. La investigación busca reconstruir la evolución de sus bienes desde su desembarco en la función pública y ya derivó en una batería de medidas de prueba que incluyen pedidos de información a organismos tributarios, bancarios y registrales, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario.

En la Casa Rosada admiten en privado que el caso Adorni se convirtió en un problema que condiciona la dinámica política del Gobierno. Funcionarios reconocen que la controversia absorbió gran parte de la agenda pública y opacó anuncios que el oficialismo considera relevantes, especialmente en materia económica. Mientras el Ministerio de Economía celebra una inflación mensual del 2,1% y una fuerte caída del riesgo país, la conversación pública sigue dominada por el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete. Según datos de la consultora Ad Hoc, el jueves se registró el pico histórico de menciones sobre el caso, con más de 319.000 referencias en redes sociales.

Federico Sturzenegger y Manuel Adorni , los inocentes fiscales

La cifra incluso duplicó las menciones obtenidas por el propio Javier Milei, habitual protagonista del debate digital. El Gobierno intenta mostrar una gestión enfocada en los resultados económicos, pero la figura encargada de coordinar la administración nacional se convirtió en el principal foco de desgaste político. En ese contexto, comenzaron a multiplicarse los gestos de aislamiento. La foto difundida por Karina Milei durante el cumpleaños de Patricia Bullrich mostró a Adorni relegado a un costado de la imagen, una postal que muchos interpretaron como una metáfora involuntaria del momento político que atraviesa.