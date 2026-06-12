La declaración jurada de Adorni entre lo más mencionado en redes: superó a "deslomarse", su pico histórico

La declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentada tras la justificación del pendrive con Bitcoins que dejó en relación a la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, se transformó en el hecho más mencionado en redes sociales en la historia pública del funcionario, tras superar las menciones registradas en marzo cuando habló de "deslomarse" luego de un viaje oficial que hizo a Nueva York en el que viajó su esposa Bettina Angeletti.

"El caso Adorni llegó a su pico de conversación. Las menciones sobre el jefe de Gabinete superaron ayer las 319 mil y superaron el pico del 12 de marzo ("deslomarse")", aseguraron en un posteo de la consultora Ad Hoc. Además, revelaron que durante el último jueves, el funcionario fue 2,3 veces más mencionado que el presidente de la Nación, Javier Milei.

La consultora Ad Hoc reveló a las repercusiones por la declaración jurada de Adorni como su pico de menciones histórico en redes sociales.

Desde la agencia especialista en comunicación lo señalaron con un posteo en redes sociales en el cual se ve un gráfico que expone la ola de menciones sobre Adorni, con fechas y palabras claves para dimensionar cada momento. En ese sentido, lo analizado viene desde la entrevista que dio en marzo en TN, en la cual habló de que se deslomaba en su trabajo, hasta las últimas excusas y la declaración jurada que entregó el jueves.

En el gráfico se pueden ver todos los picos de menciones que estuvieron por debajo de esos dos momentos, como cuando en marzo apareció la denuncia por su casa en el country Indio Cua, los préstamos -ahora inexplicables- de las jubiladas, los escraches en la puerta de su departamento en Caballito, el informe de gestión y las repercusiones por las declaraciones del contratista Matías Tabar.

Manuel Adorni dio explicaciones pero dejó más dudas que certezas

El último jueves Adorni presentó finalmente su declaración jurada de 2025 y dos correcciones correspondientes a la de 2024 y 2023, que derivaron en que, ahora, su patrimonio neto es de 627,2 millones de pesos, descontadas las deudas del total de sus bienes que es de $944.575.052,45. El número desde el vamos es impactante, pero más aún si se tiene en cuenta la evolución que transitó.

La primera declaración jurada que presentó antes de ser funcionario público registró un patrimonio de 25.692.548,99. Allí no tenía ingresado los más de USD 500 mil que declaró en los últimos días, que aparecieron de forma mágica en un pendrive. La excusa "perfecta" que se le ocurrió al funcionario, hace agua por todos lados y cada vez más aliados y opositores piden su salida y renuncia.