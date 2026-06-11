Adorni fingió demencia con la exposición en el Senado pero el Congreso lo acorraló para que vaya antes

La jugada de La Libertad Avanza (LLA) para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente la tan esperada declaración jurada y lance la teoría de los bitcoins en el pendrive el mismo día en el cual arrancaba un Mundial de fútbol, no funcionó en relación a las expectativas de que la cosa pase como si nada. Desorientado, el funcionario salió de una reunión de Gabinete ampliado con la certeza de que en julio expondría ante el Senado, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel y la oposición lo acorralaron para que se presente el próximo miércoles.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin", escribió Adorni en su cuenta de X (ex Twitter) minutos después de finalizada la reunión en la que hasta hubo tiempo para que la senadora nacional Patricia Bullrich sople la vela por su cumpleaños. La magnitud de las repercusiones de la publicación del vocero fueron negativas casi por completo, en una evidencia clara de que su situación es irreparable.

Manuel Adorni aseguró que iría a comparecer ante ell Senado en julio.

No pasó media hora de la confirmación del funcionario que Villarruel comunicó, a través de la misma red social, que los planes no eran así según los representantes de la Cámara Alta. "Debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional", remarcó la abogada.

Según remarcó, el artículo establece que "el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71". En ese sentido, confirmó su convocatoria "a labor parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas".

Victoria Villarruel apuró a Manuel Adorni para que se presente ante el Senado el miércoles 18 de junio.

Mientras tanto, desde la oposición más dura de la Cámara de Diputados trabajan para lograr una moción de censura por la incongruencia de la defensa de Adorni en la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. Así fue que presentaron hoy un pedido de sesión para el martes 23 de junio a las 14.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional", sentenciaron desde la cuenta de X del bloque de Unión por la Patria (UP). Asimismo, también impulsaron el pedido desde el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, y un grupo de los integrantes de Provincias Unidas, además de los monobloques de Natalia de la Sota y Marcela Pagano.