Adorni siguió la línea de Milei y ninguneó al PRO: "Es kirchnerismo o libertad, el resto no entra en la discusión"

En plena campaña electoral y con el escenario porteño cada vez más tensionado, el vocero presidencial y candidato a legislador por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, redobló la apuesta contra dos frentes al mismo tiempo: el kirchnerismo, al que busca posicionar como el enemigo político a vencer, y el PRO, al que acusa de haberse desdibujado como alternativa real de poder. "Nosotros somos los únicos que hoy le podemos ganar al kirchnerismo", afirmó Adorni en declaraciones a Radio Mitre, al tiempo que descalificó al espacio fundado por Mauricio Macri por haber "perdido su identidad original" y "quedado sin fuerza".

Manuel Adorni

Según explicó, "el PRO ha sido parte del cambio en la Ciudad durante los últimos 17 años, pero hoy ya no tiene la potencia ni la claridad necesarias para enfrentar el desafío político actual". "Es un partido que ha quedado sin identidad, ha perdido la identidad original. Hoy, lo que puede enfrentar al kirchnerismo somos nosotros, lo hemos demostrado en la Nación", insistió

Lejos de los gestos de acercamiento que en algún momento se tejieron entre ambos espacios, Adorni planteó una polarización tajante: "Es kirchnerismo o es libertad, el resto no entra en la discusión". Con esa frase, dejó en claro que La Libertad Avanza no contempla una posible alianza con el macrismo porteño y busca consolidarse como la única oposición viable al peronismo en el ámbito capitalino.

El funcionario también cargó directamente contra Mauricio y Jorge Macri, quienes en los últimos días expresaron críticas públicas hacia Karina Milei por su rol como armadora de las listas libertarias en CABA. "Los Macri se dedican a cuestionarme y está bien, es parte del juego político, pero están equivocados en la manera y en lo que se juega en esta elección", respondió Adorni.

Mauricio Macri

Y defendió a la secretaria general de la Presidencia: "La están demonizando por un proceso en el que la gente elige. Están confundiendo la batalla: es contra el kirchnerismo, no contra nosotros". Adorni también apuntó con dureza contra la candidatura de Leandro Santoro, a quien identificó como el rostro actual del kirchnerismo porteño. "El kirchnerismo está vivo políticamente y avanza en la Ciudad. Por eso nuestra campaña es mostrar lo que venimos haciendo desde el 10 de diciembre de 2023", sostuvo, destacando la gestión nacional como principal argumento electoral. "No hay mucha más campaña. Somos oficialismo y nuestra campaña es contar que vamos a seguir haciendo en todos los rincones del país lo que venimos haciendo en el Gobierno Nacional", añadió antes de encabezar un acto en el barrio de Recoleta.

Manuel Adorni: de vocero Presidencial a candidato en la Legislatura porteña

En este contexto, no faltó su habitual crítica a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la expresidenta advirtiera sobre una posible devaluación del 30% ante un eventual levantamiento del cepo. "Cristina dice cualquier estupidez porque está totalmente desenfocada. Está mal asesorada. Esa devaluación no pasó, ni va a pasar", respondió Adorni, y remató: "Que se divierta escribiendo tuits, porque hoy no le damos la oportunidad de seguir haciéndole daño a la Argentina".

Con un tono combativo y un discurso cada vez más polarizador, Adorni busca consolidar la identidad libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, marcar diferencias con el PRO y capitalizar la confrontación directa con el kirchnerismo. La estrategia apunta a instalar una dicotomía binaria en el electorado: "libertad o kirchnerismo", dejando fuera del mapa político a sus antiguos aliados. La campaña ya está en marcha, y la interna opositora se vuelve cada vez más feroz.