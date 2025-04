Mauricio Macri endureció su postura frente a Javier Milei y aclaró: "Al Presidente no lo cuidan"

El ex presidente Mauricio Macri tensionó aún más la ya frágil relación entre el PRO y La Libertad Avanza al desmentir públicamente al presidente Javier Milei respecto a un presunto acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. "No está cerrado", afirmó Macri, y advirtió en una entrevista a fondo con Diego Sehinkman por la pantalla de TN que "si queremos un acuerdo, empecemos por decirlo claramente y después ver distrito por distrito cómo se arma".

Las declaraciones del fundador del PRO se producen en respuesta a Milei, quien días atrás había asegurado que "en la provincia de Buenos Aires vamos juntos", en referencia a una presunta alianza con dirigentes amarillos como Cristian Ritondo y Diego Santilli. Pero para Macri, la realidad es muy distinta: "Se sacaron dos fotos, pero no escuché al Presidente, ni a Karina Milei, ni a Santiago Caputo decir que quieren un acuerdo con el PRO en la provincia".

Durante la charla, Macri apuntó especialmente contra el entorno presidencial. "Hasta ahora no he escuchado, y menos a la hermana y menos al triángulo de hierro o al que sea, decir 'Queremos un acuerdo con el PRO'", lanzó, aludiendo directamente a Karina Milei y Caputo, los principales armadores políticos del oficialismo. La tensión también se trasladó al plano porteño. Milei había acusado horas antes a Jorge Macri, actual jefe de Gobierno, de haber "violado" la posibilidad de acuerdo al desdoblar las elecciones de CABA, y sugirió que lo hizo para "cuidar los negocios" en la Ciudad.

Mauricio Macri rechazó esos dichos y respondió con dureza: "La Ciudad bajó el gasto, bajó impuestos y tiene superávit fiscal hace años. No se puede mentir con eso". Además, defendió la candidatura del PRO en la Ciudad y cuestionó la preparación de los postulantes libertarios. "Un candidato no es la PlayStation. Hay que estudiar para ir a la Legislatura, hay que conocer la Ciudad. Gobernar Buenos Aires no es para improvisados", afirmó, en clara alusión al vocero presidencial y candidato porteño Manuel Adorni, quien comparó al PRO con un "Nokia 1100". En ese sentido, Macri relativizó: "A esta altura no me ofende. Lo importante no son las palabras, son los hechos".

Macri también aclaró que, si bien el PRO sigue acompañando las reformas económicas impulsadas por el gobierno nacional, ese apoyo no es incondicional. "Una cosa es apoyar las reformas que compartimos, y otra es tolerar mentiras o destrato. Vamos a seguir acompañando mientras se respeten las instituciones y la Constitución Nacional. Ninguna reforma económica puede estar por encima de la institucionalidad".

Al ser consultado sobre su vínculo con Milei, fue categórico: "El Presidente decidió delegar todo en Karina Milei y Santiago Caputo. Pero no lo cuidan como deberían: le hacen decir cosas incorrectas que dañan su propia credibilidad". En otro tramo de la entrevista, Macri repasó el fallido intento de acuerdo en CABA: "La Ciudad adelantó la elección el 27 de diciembre. El 8 de enero Milei dijo públicamente 'quiero un acuerdo por todo' y al día siguiente yo saqué un comunicado diciendo 'Javier, estamos listos'. Pero después hubo silencio de radio".

Según contó, la mesa del PRO designó a Ritondo y Santilli para entablar un diálogo, pero nunca hubo respuesta formal del oficialismo. "Todavía ni siquiera han aceptado que esto es un acuerdo entre partidos y tiene que haber un frente", insistió. Por último, dejó en claro que no será candidato, pero seguirá activo políticamente. "Mi vocación es ayudar. Y la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo al PRO como contrapeso institucional. Nosotros estamos donde siempre estuvimos. El problema es que algunos ahora prefieren construir poder antes que construir país", concluyó.