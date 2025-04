Milei pronosticó un dólar en baja, cantó "Mandril, decime qué se siente" y contó que tiene muñecos de Thor

En una entrevista cargada de definiciones económicas y declaraciones polémicas, el presidente Javier Milei adelantó que el precio del dólar bajará hasta tocar el piso de la banda cambiaria recientemente establecida por el Gobierno, lo que permitirá al Banco Central acumular 4.000 millones de dólares en reservas. La medida se enmarca dentro del nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y marca una nueva etapa en el esquema monetario del país. "La proyección del Fondo contempla que el dólar va al piso de la banda. Todos los factores monetarios empujan en esa dirección", explicó el mandatario.

En ese sentido, el dólar comenzó a fluctuar esta semana entre $1.000 y $1.400 en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sin intervención oficial, salvo que se superen los límites preestablecidos. Si perfora el piso, el BCRA comprará divisas para sostener el precio; si alcanza el techo, venderá para contenerlo. Durante un extenso diálogo con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, Milei también anticipó que a partir de julio de 2025 "la inflación va a desaparecer".

Según explicó, "si cortás la emisión hoy, tenés que purgar 18 a 24 meses". Y aseguró que esa etapa de depuración corresponde a "las políticas de Sergio Massa que implicaron emitir 13 puntos del PBI", las cuales —dijo— "terminan en diciembre". El jefe de Estado rechazó de plano que la nueva política cambiaria implique una devaluación. "La banda inferior que tenemos está por debajo del tipo de cambio oficial anterior, que era de $1.100. Esto no es una devaluación", afirmó.

Y lanzó una advertencia a quienes apostaron por una suba del dólar: "Que agradezcan que Toto (Caputo) es muy contemplativo. Yo hubiera puesto la banda más abajo, para hacerles perder más plata". Además, señaló que el régimen de flotación con bandas cambiarias permite avanzar con una "dolarización endógena", dado que "hay muy pocos pesos en la economía, como nunca antes". "Yo puedo sacar todo el dinero de la economía a $911. En el techo de la banda me sobran 15.000 millones de dólares", afirmó, dejando entrever que el Gobierno aún contempla la posibilidad de dolarizar, aunque sin confirmarlo como objetivo inmediato.

Respecto a los índices de inflación, Milei minimizó el 3,7% reportado por el INDEC en marzo, al asegurar que responde a factores estacionales, como la suba del 21% en educación. "Si le sacás la estacionalidad da 2,6%, y sin la inflación internacional estamos en 1,5%. Lo que importa es la tendencia, agarrá el gráfico y cae como un piano", argumentó. También fue tajante con los empresarios que remarcan precios: "Los que están remarcando se van a encontrar con que no van a tener demanda. O bajan los precios o quiebran. Es su decisión".

El Presidente destacó el repunte de los activos argentinos. "Hoy los bonos subieron más del 5%, el riesgo país está en torno a los 760 puntos. Pronto vamos a romper la barrera de los 500, y vamos a poder refinanciar los vencimientos de capital. Con eso, no necesito más dólares", sostuvo, exhibiendo optimismo respecto al frente financiero. En otro tramo de la entrevista, el presidente libertario resaltó los avances en las relaciones comerciales con Estados Unidos. "Teníamos que resolver 16 puntos, y ya corregimos 15. Hoy es un día histórico, vino el secretario del Tesoro de EE.UU. Es un apoyo total", celebró.

Durante la charla, el líder de la Libertad Avanza contó que colecciona "muñecos de "Thor" y defendió el principio de imputación de Carl Menger con un ejemplo basado en una botella de agua en el desierto. "Los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios", sostuvo Milei, y al advertir sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria, agregó: "Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación".

En ese momento, Fantino planteó: "Y si algún hijo de puta te empieza a subir precios con el dólar hoy que subió, te clava precio a $1.200, después no te lo bajan más". Ante eso, Milei replicó con su habitual estilo directo. Para ilustrar la lógica de precios basada en escasez y preferencia, el mandatario señaló: "¿Cuánto vale esta botella en el medio del desierto del Sahara, con 40 grados?". Fantino respondió: "Por esa botella te doy todo. Porque por esa botella voy a vivir".

Finalmente, el Presidente reiteró su intención de abandonar la política en 2031, una vez finalizado un eventual segundo mandato. "No me ven más el pelo. Me voy al campo solo con mi perro", dijo. Y remató: "2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera".