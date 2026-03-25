Adorni y el tuit de hace 10 años que lo terminó de enterrar: pasó de pedir respuestas a no contestarlas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó una de sus peores conferencias de prensa desde que asumió como vocero cuando en 2023 llegó al gobierno el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA). Rodeado de los cuestionamientos por sus privilegios y viajes con financiamiento no aclarado, se negó a contestar preguntas relacionadas a lo hacía con su dinero, cuando hacía 10 años opinaba que los funcionarios públicos debían responder por sus asuntos personales.

"Bien Vidal dando explicaciones sobre su separación. Es lo que debe hacer. Su vida privada por desgracia es pública en su caso", había escrito Adorni en su cuenta de X (ex Twitter), cuando la dirigenta del PRO era gobernadora bonaerense y había terminado su relación afectiva con Ramiro Tagliaferro, ex intendente del municipio bonaerense de Morón y padre de sus hijos.

Manuel Adorni y su tuit de 2016 que expuso sus negativas a hablar sobre las irregularidades de su patrimonio.

Si bien el tiempo suele cambiar algunas concepciones, cuando las modificaciones son tan abruptas llaman más la atención. Justamente eso fue lo que ocurrió durante la última conferencia que brindó el hombre que protagonizó el último escándalo político del Gobierno nacional, luego de que su pareja Betina Angeletti viajara a Nueva York en el avión presidencial junto al resto de la comitiva, y estallara la cuestión del otro viaje en avión privado a Punta del Este, financiado por una empresa proveedora de la TV Pública.

Que Adorni atraviesa su peor momento en la gestión es indiscutible y quedó en evidencia durante la última conferencia de prensa que dio, en la que su patrimonio quedó en el centro de la escena. Las respuestas que brindó para contestar a las acusaciones marcaron un fuerte contraste con sus opiniones de 2016, tal como se vio en la pregunta que desarrolló el periodista Jon Heguier.

"Este es el gobierno de la moral como política de Estado. Acá hay una empresa que está contratada por la TV Pública -que este gobierno venía a cerrar-, pagó este viaje que vos en su momento dijiste US$3.600 y terminaron siendo US$ 4.800 de ida y US$ 4.200 de vuelta", soltó el integrante de El Destape. "No dije eso pero no importa", respondió Adorni sin más argumentación que la negación.

Heguier no titubeó y continuó con su pregunta: "Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Si uno va al Instagram de Grandío se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con Milei. ¿Cómo se justifica esto con el gobierno que usa la moral como política de estado donde está una empresa contratada por la TV Pública, un conductor de la TV Pública y vos que eras el jefe de la TV Pública? Todo eso termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos".

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

"Primero partamos de la base que apenas sos un periodista. No sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual. Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y/o mi familia, en este caso. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos. Porque no sos juez, sos periodista. Yo respondo a un periodista", explicó Adorni, en un claro desmarque de sus posturas de cuando no era funcionario público.

"El que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y no voy a entrar en esa discusión, porque aparte me parece de mal gusto. Porque, te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiere", lanzó Adorni, en una postura completamente opuesta a la que tuvo con Vidal.