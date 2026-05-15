Rodrigo De Paul confesó un proyecto inesperado junto a Messi: "Capaz se nos da y ganamos un sope"

La Copa del Mundo está a menos de un mes de empezar y la ilusión de los y las argentinas ya se palpita. Es esto lo que tal vez marcar el compromiso de Rodrigo De Paul que, en una entrevista con el Pollo Álvarez contó secretos conmovedores sobre su preparación junto a Lionel Messi y su relación especial con el astro rosarino, con quien comparte vestuario en el Inter Miami.

De Paul, conocido como "El Motorcito" por su incansable despliegue en el campo, dejó entrever la admiración y el cariño que siente por Messi: "Hablo mucho con Leo del Mundial, de la ilusión que tenemos. Capaz se motonea, pero desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien", confesó De Paul.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Pero esta relación no solo se limita al trabajo físico como ya se vio en varias oportunidades adentro y afuera de la cancha porque entre risas y bromas, este emblema de la Albiceleste reveló que está filmando sus entrenamientos con Messi, soñando con la posibilidad de un ¡futuro documental". Sobre esto, el novio de Tini Stoessel, contó: "Yo le meto un poco de peli, viste. Filmo todo. 'No, dejá, ¿qué me filmás?', me dice. ' Y, Enano, capaz que se nos da, hacemos un documental o algo y ganamos un sope '. Yo lo motivo, le meto inflador a morir", contó entre carcajadas. Este intercambio refleja la camaradería y complicidad que los une, una conexión que va más allá del césped y que se traduce en apoyo mutuo.

La relación entre ambos parece ser un equilibrio perfecto: "Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien", explicó De Paul, destacando cómo Messi es pilar fundamental en su vida.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Pero no todo es color de rosas para De Paul quien fue criticado exhaustivamente por su decisión de jugar en la MLS; a pesar de esto, se mostró sereno y seguro de su elección: "Son opiniones súper respetables, más que todo porque hablan de fútbol, que es lo lindo. Yo, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante de mi carrera es jugar. Eso me llevará a estar físicamente para disponer lo que necesita la Selección de mí".