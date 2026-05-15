Malcorra fue hasta radio La Red para increpar a Gustavo López: hubo gritos y tensión en plena calle

El clima caliente que dejó la eliminación de Club Atlético Independiente frente a Rosario Central terminó explotando este viernes lejos de una cancha y muy cerca de un micrófono. Lo que empezó como una catarata de críticas futboleras derivó en una escena insólita: el futbolista Ignacio Malcorra apareció en la puerta de la radio donde trabaja el periodista Gustavo López para increparlo cara a cara por sus dichos sobre el polémico mano a mano fallado en los playoffs de la Liga Profesional.

Todo ocurrió cerca del mediodía en los estudios de Radio La Red, ubicados sobre Gorriti 5554, mientras al aire salía el programa "López 910". Según reconstruyeron trabajadores de la emisora y testigos del episodio, Malcorra llegó temprano al lugar en su Volkswagen Amarok y montó una especie de guardia silenciosa. "Gustavo desde el lunes le está pegando a Malcorra por el gol que erró y lo acusa de ir para atrás. López estaciona la camioneta todos los días en la puerta de la radio. Malcorra llegó con su Amarok temprano y la estacionó en doble fila tapando la salida de la camioneta BAIC de López", detallaron.

Y añadieron: "Se fue a sentar al barcito que está pegado a la radio, con una gorrita que le tapaba el rostro para que nadie lo reconociera y le avisaran a Gustavo López. Malcorra esperó que Gustavo salga e intente abrir la camioneta". La escena parecía salida de una película de suspenso futbolero. López terminó su programa y al salir se encontró con que no podía mover su camioneta BAIC BJ40 Plus porque la Amarok de Malcorra bloqueaba la salida. Ahí llegó el momento del cara a cara. "Cuando López sale, él lo ve y lo increpa, de mala manera, diciéndole que la familia de Malcorra la estaba pasando mal desde el lunes",le explicaron a este portal.

Y añadieron: "Que López lo cuestionó, que está recibiendo amenazas por sus comentarios, que le puede decir burro, que es horrible, pero nunca que va para atrás". El episodio rápidamente escaló en tensión. Compañeros del conductor y personal de seguridad intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores. "Cuando los compañeros de López ven la situación, se acercan a defenderlo (de acuerdo con Palacios, Daniel Baretto, Japo y la gente de seguridad de la radio), quienes logran disuadir a Malcorra y separar a López, quien se subió a su camioneta y se fue raudamente mientras varios vecinos y transeúntes veían las escenas", agregaron.

El momento incluso fue advertido en vivo por el periodista Marcelo Palacios, que conducía el ciclo siguiente y observaba todo desde los ventanales del estudio. "Me parece que a López lo están apretando en la calle. Está por subir al auto, veo unas cabezas y veo que no sube, y él es un gran subidor rápido de autos. Lo único que veo son las cabezas. Algo está pasando, lo están apretando a López. Está con (Daniel) Bareto", describió al aire. Finalmente no hubo agresiones físicas y López pudo abandonar el lugar. "Malcorra se quedó explicándole a Baretto qué quiso hacer con el pie en la jugada con Central", ironizaron después desde la emisora.

La bronca del volante venía acumulándose desde la eliminación del Rojo. En la derrota frente a Central, Malcorra quedó marcado por una jugada increíble: mano a mano contra el arquero y una definición defectuosa que terminó alimentando sospechas y teorías conspirativas en redes sociales y programas deportivos. Uno de los más duros fue Flavio Azzaro, fanático confeso de Racing Club y quien podría llegar a estar en la lista de Malcorra, que disparó munición gruesa en su streaming. "Muchachos: esto es ir para atrás. Esto es no querer hacer el gol", acusó. "Hoy Malcorra el daño que le hizo a Independiente es inconmensurable", insistió.

El descargo en redes de Malcorra

Pero Gustavo López también había dejado frases picantes días atrás. "Malcorra está en el suelo. Faltaba que feteque con Central, porque lo vi después en los videos, saludándose con los compañeros. A ver, yo no estoy en el cuerpo de Malcorra, pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano en el segundo tiempo de Independiente... Central le ganó muy bien con un gran Di María", opinó.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar, primero por redes y después cara a cara. "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero nunca de ir para atrás. NUNCA", escribió en una historia de Instagram junto a una captura de la polémica jugada. "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby", explicó, en referencia al delantero Gabriel Ávalos. "Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero", agregó