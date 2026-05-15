Marcela Pagano denuncia a Javier Milei por "encubrimiento" de delitos

La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó este viernes 15 de mayo una denuncia formal contra el presidente Javier Milei por presunto "encubrimiento" de delitos. La denuncia se produce tras una serie de declaraciones explosivas del mandatario en una entrevista realizada la noche anterior en el programa de streaming Carajo.

En la denuncia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Pagano se refiere a un comentario de Milei sobre las elecciones porteñas de medio término, que consagraron a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En sus palabras, el mandatario afirmó que, tras ese resultado electoral, "se intentó un golpe de Estado contra su gobierno". Para Pagano, esta afirmación no es menor y tiene implicancias legales contundentes.

Marcela Pagano

En la denuncia, Pagano explica que la conducta de Milei "configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes", y, en la misma línea añade que estos son "delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable".

El segundo hecho señalado por Pagano tiene que ver con la misma entrevista, en el que Milei mencionó un supuesto intento de coima por parte de un empresario. Según la diputada, las palabras del presidente son claras: "La conducta del empresario, tal como la describe Milei, encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta".

Javier Milei durante la nota en Carajo

En la misma entrevista que originó la denuncia, Milei apuntó directamente contra Marcela Pagano, aunque sin mencionarla por su nombre, usando lenguaje violento y misógino.

"El porcino iraní está como loca".



- Javier Milei sobre el presente de Marcela Pagano pic.twitter.com/4hunppOY6s — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) May 14, 2026