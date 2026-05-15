Álvarez vinculó el aborto con la falta de alumnos en los jardines, Milei lo avaló y profundizó la ofensiva contra las universidades públicas

En plena escalada del conflicto universitario y apenas horas después de una multitudinaria marcha federal en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al avalar una explosiva declaración del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responsabilizó al aborto por la baja de alumnos en las escuelas y jardines de infantes.

La escena ocurrió durante una entrevista en el streaming Carajo, el canal alineado con el oficialismo que conduce Daniel "Gordo Dan" Parisini. Milei desarrollaba una de sus habituales reflexiones sobre mérito y esfuerzo personal cuando Álvarez interrumpió para lanzar una frase que desató indignación en sectores educativos y políticos. "Los sindicatos docentes se quejan porque se van quedando sin alumnos, que se están cerrando aulas y se están cerrando jardín de infantes ¿Y por qué? ¡Si ellos defendieron el aborto!", disparó el funcionario.

Lejos de desmarcarse o relativizar semejante afirmación, Milei reaccionó con entusiasmo. "¡Claro!", exclamó entre risas y gestos de aprobación. Luego insistió: "No conectan, no conectan, no conectan...". La escena condensó el tono que viene adoptando el Gobierno frente al sistema educativo: confrontación ideológica, deslegitimación de actores universitarios y utilización del conflicto presupuestario como plataforma de batalla cultural.

Las declaraciones se produjeron apenas un día después de la nueva marcha federal universitaria, donde cientos de miles de personas reclamaron contra el ajuste en las casas de estudio públicas y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Horas antes del episodio en Carajo, Álvarez había protagonizado un fuerte cruce televisivo con Franco Bartolacci, actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el programa "A Dos Voces" de TN.

Sandra Pettovello, Javier Milei y Alejandro Álvarez

Allí, el subsecretario acusó a las universidades de haber sido "colonizadas" por la política y cuestionó a rectores, docentes y autoridades académicas. Incluso mostró publicaciones de dirigentes opositores para intentar demostrar una supuesta utilización partidaria del sistema universitario. Bartolacci rechazó de plano esas acusaciones y sostuvo que el oficialismo busca instalar sospechas para justificar el desfinanciamiento. "Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento", respondió.

El rector también advirtió que el sistema universitario atraviesa una situación crítica y alertó que "hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas". Pero Álvarez endureció todavía más el tono. "A ustedes les ofende la verdad, los datos", lanzó durante uno de los momentos de máxima tensión del debate. La confrontación ocurre mientras el Gobierno sostiene el congelamiento presupuestario de las universidades y desconoce la ley sancionada por el Congreso para actualizar fondos. El funcionario libertario llegó incluso a afirmar que esa norma "nacía muerta" porque, según dijo, contradice disposiciones de administración financiera.

Sin embargo, la figura de Álvarez también quedó bajo la lupa por su propia trayectoria dentro del Estado y de las universidades públicas que hoy cuestiona. Documentos oficiales revelaron que el subsecretario percibió más de $5,5 millones brutos entre agosto de 2024 y enero de 2025 como docente de la Universidad Nacional de La Matanza, pese a haber asegurado públicamente que estaba de licencia y sin dictar clases desde el segundo cuatrimestre del año pasado.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez

Los registros también contradicen otras afirmaciones del funcionario. Aunque suele presentarse como "profesor titular de la UBA", desde la Universidad de Buenos Aires aclararon que se desempeña como adjunto interino y que no posee cargos concursados, requisito indispensable para acceder a una titularidad. Las inconsistencias también alcanzan a sus antecedentes académicos. Álvarez afirmó en distintas entrevistas ser politólogo y estar cursando un doctorado en Economía, aunque en los registros públicos no aparecen esos títulos.

En el currículum presentado al asumir reconoció únicamente una licenciatura en Relaciones Internacionales obtenida en la Universidad del Salvador. El caso escaló hasta el Congreso. Durante años, Álvarez ocupó cargos en el Congreso, en universidades nacionales y en distintas estructuras estatales. Hasta 2023 llegó a percibir simultáneamente tres salarios públicos: uno del Senado y otros dos universitarios. Aun así, el funcionario se consolidó como uno de los dirigentes universitarios más cercanos al círculo de poder libertario, impulsado por Santiago Caputo y por el propio "Gordo Dan".