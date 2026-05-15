Mariano Closs aseguró que "Di María se siente perseguido" y defendió a Milito en su protesta

Mariano Closs cuestionó los dichos de Ángel Di María en respuesta a las protestas que lanzó Diego Milito tras la derrota del club que preside, Racing Club, frente a Rosario Central, por los errores arbitrales que dejaron afuera a la institución de Avellaneda que preside. El periodista deportivo aseguró que el campeón del mundo se tomó como personales críticas que fueron al mundo del fútbol en general, y deslizó que el campeonato que le dieron el año pasado desde la AFA los dejó marcados.

"Lo que hizo Milito fue criticar el más allá de un partido contra Central, sus sensaciones", explicó este viernes al aire de su programa en Espn el relator, quien también consideró que el presidente de Racing "se pudo haber pasado de rosca" en sus declaraciones tras la eliminación. "Los de Racing pueden decir estamos bárbaros, nos encanta que nos defienda el presidente. Y Di María lo tomó como...", comparó, sin llegar a soltar algún calificativo.

Closs explicó que "le quedó marcado a Central si fue legítimo el torneo que le dieron", en relación al último campeonato anual de 2025, que no estaba anunciado y se otorgó sin avisar a ningún otro equipo de la competencia vigente, una vez que el club donde juega el campeón en Qatar 2022 finalizó primero. En ese sentido, señaló que "Di María se siente como perseguido en el mundo del fútbol".

El conductor además indicó que "el mundo del fútbol no legitimó, como sí la AFA, aquel torneo" ganado por Central y que esta razón fue la que disparó la publicación que hizo la misma noche en que su equipo clasificó a las semifinales del actual campeonato. El periodista Esteban Edul, al aire junto al relator, también aclaró la posición sobre lo ocurrido: "Todos los comentarios que se hacen no son contra Central, son contra los árbitros y, en tal caso, contra la decisión de AFA de otorgar un título que creemos que no es válido".

El descargo de Ángel di María

"De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas", había escrito Di María en la publicación que realizó luego de la victoria contra Racing. Aunque más adelante fue más puntual contra el presidente de Racing: "Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club".

Milito, por su parte, había salido con los tapones de punta tras la derrota. "Nos sentimos robados", confesó, para luego sumar que "el fútbol argentino no da para más, está roto". Además reveló que los dirigentes del fútbol lo "miran de reojo porque no" es "del ambiente" e invitó "a reconstruir" el fútbol argentino, en una convocatoria explícita para juntarse los clubes opositores para acumular poder por fuera de la actual conducción de la AFA.