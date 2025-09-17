Ajuste con los chicos: Milei y Caputo usan fondos del Garrahan para la "timba financiera"

El Hospital Garrahan, emblema de la salud pública pediátrica en la Argentina, quedó en el ojo de la tormenta por una brutal denuncia. Según reveló la diputada Victoria Tolosa Paz, el Gobierno de Javier Milei colocó más de 40 mil millones de pesos del superávit del hospital en el Fondo de Inversión Carlos Pellegrini del Banco Nación. "¿Querés saber dónde está la plata del Garrahan? Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números: 40 mil millones fueron colocados en fondos de inversión. No se usaron para el hospital, sino para mantener el dólar barato", denunció la legisladora en sus redes sociales.

¿𝐐𝐔𝐄𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐃𝐎𝐍𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍?

🔎 Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números:



💵 𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 los pusieron en una cuenta de 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬... pic.twitter.com/zXKeJ4ZU3y — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 16, 2025

La maniobra, presentada por la diputada como parte de la "timba financiera" de Luis Caputo, se da en paralelo a un ajuste feroz en el hospital: reducción del 35% en la compra de medicamentos oncológicos, precarización de residentes y becarios, y la renuncia de más de 200 profesionales. "El Garrahan facturó un 453% más gracias a sus trabajadores, pero hoy tiene un superávit de 18.709 millones mientras se ajusta a costa de los chicos. Ajustaron con el personal y también disminuyeron significativamente los medicamentos oncológicos del plan del hospital", alertó Tolosa Paz en su dura acusación contra el Gobierno.

La diputada advirtió además que el modelo libertario amenaza con liquidar hasta 50 inmuebles donados al hospital "para consolidar la timba financiera que lleva adelante Milei", en un proceso que convierte el esfuerzo solidario de la sociedad en combustible del ajuste fiscal. "Vinieron con un método: ajustar para sostener la timba financiera que asegura a Caputo rentabilidades extraordinarias, incluso a costa de la vida de niños y adolescentes", disparó.

El malestar en el Garrahan no se limita al plano legislativo. Tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, médicos y trabajadores iniciaron un paro de 24 horas este miércoles y se sumaron a la movilización frente al Congreso para reclamar la insistencia de la norma que ampliaba los fondos del hospital. "La situación es crítica, angustiante. Todos los días se va un profesional. El motivo es lo salarial. Esto es insostenible y preocupante", había advertido Mauro García, jefe de Terapia Intensiva.

Denunciaron que más de 40 mil millones de pesos del hospital pediátrico fueron desviados a un fondo de inversión

El contraste es demoledor: mientras los balances muestran superávit y depósitos millonarios en fondos de inversión, en los pasillos del hospital faltan medicamentos, los salarios están pulverizados, las áreas ambulatorias funcionan sin calefacción y miles de niños con patologías graves quedan expuestos a la precariedad. En los últimos 18 meses, más de 240 profesionales renunciaron por salarios pulverizados y condiciones de trabajo precarias. La pérdida salarial acumulada ronda más del 100%, las áreas ambulatorias funcionaron sin calefacción durante toda ola polar y los médicos denuncian que niños con patologías graves quedan expuestos al frío y a la falta de insumos.

🚨HAY PLATA🚨 El Garrahan tiene miles de millones de pesos invertidos en un fondo común de inversiones.

💣Al 31/12/2024 eran más de $44.000 millones.

🔥Los datos surgen del balance del propio Hospital

Hoy de 15 a 17 en #SeViene les contamos los detalles. pic.twitter.com/et7VVh1L9p — Andres Lerner (@andreslerner90) September 17, 2025

A la denuncia de Tolosa Paz se le sumó la información brindada por el periodista Andrés Lerner en sus redes sociales, quién compartió un documento que advierte que al 31 de diciembre de 20240" eran más de $44.000 millones los pesos "invertidos en un fondo común de inversiones." "Los datos surgen del balance del propio Hospital", destacó.