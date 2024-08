Javier Milei al círculo rojo: "¿Me están sugiriendo que le rompa el cu** a los argentinos con impuestos?"

"¿Lo voy a decir en latín, es decir ustedes me están sugiriendo que le rompa el cu** a los argentinos con impuestos inflacionarios para pagar la deuda? ¿Estamos todos locos?", preguntó de manera retórica Javier Milei bajo la mirada fija del círculo rojo empresarial que se reunió en el cierre del Council of the Americas.

El presidente de Las Fuerzas del Cielo, se subió al estrado para brindar definiciones económicas con respecto a cómo se está moviendo el dólar, se regodeó en la baja de la cifra de la inflación y también expresó que una vez que la situación económica esté más estable, Argentina saldría del cepo.

Javier Milei en el Council of the Americas

Claro que también hubo palos para la oposición pero sobre todo para la gestión de gobierno del ex ministro de Economía Sergio Massa: "El Gobierno que se fue esperaba que resolviéramos como liberales libertados y no como liberales libertarios para que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación", expresó el primer mandatario.

Y en ese mismo sentido, espetó: "En enero poder volver con todo el ajuste hecho por el mercado y de la peor manera con las consecuencias si no hubiéramos hecho el programa que hicimos", dijo y siguió: "Estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en un mes. A eso se les agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, y el BCRA tenía reservas netas negativas por 11 mil millones de dólares, íbamos camino a la peor crisis de nuestra historia".

Sergio Massa

Contundentemente, negó que una devaluación, algo que el Fondo Monetario Internacional pide como condición para que Argentina pueda seguir tomando deuda. Respecto a ello, Milei habló fuerte y claro: "No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos".

Con respecto al déficit fiscal, explicó que: "La primera etapa era el déficit cero para cortar con la emisión para financiar el déficit fiscal" pero aseguró que la meta fue cumplida antes de los estipulado en "el primer mes de gestión".

En esa misma línea aclaró: "No solo eso, sino que había que terminar con lo que hacía el déficit cuasifiscal y terminar con los pasivos remunerados, una vez que terminamos con los pasivos remunerados, también terminamos con el tema de los puts. Y en ese sentido, habíamos ido a un programa de exceso de oferta de dinero cero, es decir que la única forma que se iba a emitir dinero era por sector externo, es decir, compra de dólares, asimilando la venta de dólares por parte del sector privado como la contraparte de demanda de dinero. Es decir, con dólares, ustedes compran pesos".

Milei se derritió en elogios para el ministro de Economía Luis Caputo: "Entiendo que los economistas, como presagiaban todo tipo de calamidades, no quieran verlo así porque van a quedar en evidencia en sus errores, pero 54% mensual anualizado es el equivalente a 17000%. Y la realidad es que el último dato de mayoristas fue 2,7%, es decir, anualizado eso da 35%. ¡Vaya si no es un tremendo logro digno de un reconocimiento histórico para el ministro Caputo pasar del 17000% al 35%!", gritó.

Milei también explicó en qué se baja el plan de gobierno de La Libertad Avanza y en ese sentido, fundamentó que hay tres pilares: "Una macroeconomía ordenada sin trampas ni atajos, para darle una solución definitiva al problema de la inflación; un profundo recorte del gasto público para aliviar la carga del sector privado, y una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos".

Con respecto a la inflación, Javier Milei respondió chicaneando contra los que "presagiaron que la inflación, por ejemplo, no iba a poder romper un piso de siete, y ahora estamos viendo si va por debajo de cuatro en minoristas". Además, aseguró: "El salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones".