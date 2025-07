Caputo, entre los "dólares" de los jubilados y un país que "no se cae": la economía de fantasía del ministro de Milei

En una entrevista con Luis Majul por LN+, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pintó un escenario de prosperidad en plena crisis social. Lejos de la recesión, la caída del consumo o el deterioro de los ingresos, el funcionario aseguró que "los jubilados están mucho mejor", que el consumo "creció 11,8%" y que los autos "no están caros", contradiciendo no sólo los datos de organismos independientes sino también el termómetro cotidiano de millones de argentinos.

Sobre el sistema previsional, Caputo aseguró que "la jubilación promedio para quienes aportaron ronda los 900.000 pesos", y que "un buen porcentaje" de ese grupo también percibe pensión, lo que "alcanza ingresos mensuales por encima del millón de pesos". Una afirmación que choca con los informes oficiales y de especialistas que advierten que más del 70% de los jubilados cobra la mínima, hoy por debajo de los $309.294,80.

El ministro insistió en que "en dólares, los jubilados están mucho mejor", y comparó el presente con el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "Creo que al final del gobierno de Cristina no llegaban a 80 dólares. Ahora están más del triple", dijo, sin precisar qué tipo de cambio tomó como referencia. Luego afirmó que "desde que asumimos en diciembre, las jubilaciones recuperaron un 15% en términos reales, en poder de compra".

Cabe destacar que este último dato también contrasta con las estimaciones de pérdida del 30% de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. Caputo también volvió a responsabilizar al kirchnerismo por el colapso del sistema: "El kirchnerismo jubiló 3.900.000 personas sin aportes correspondientes (...) Triplicaron el nivel de jubilados con la misma base de aportantes. Naturalmente, la plata no alcanza". Sin embargo, omitió mencionar que muchas de esas personas eran mujeres y trabajadores informales que no pudieron acceder a un empleo registrado, y que las moratorias permitieron incluir a personas que el mercado había dejado afuera.

Luis "Toto" Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni

Sobre la crisis del consumo, que golpea incluso a grandes cadenas de supermercados y rubros como alimentos o electrodomésticos, Caputo negó el desplome. "No hay nada más tonto que disputar datos, es una bestialidad. ¿Qué, vamos a pelearnos con las estadísticas?", lanzó, para luego afirmar: "El consumo creció 11,8%, la inversión el 32% y las exportaciones un 7%". También aseguró que hay un "boom de venta de autos", aunque la propia industria automotriz reconoció una caída del 25% interanual en junio.

Cuando Majul -periodista que no suele retrucar ni repreguntar al funcionario oficialista de turno- le señaló que los autos están caros, Caputo lo negó sin titubeos: "No están caros, si uno mira la estadística regional, están más baratos que en Uruguay, y estamos apenas un poco más caros que Brasil". La frase generó indignación en redes, donde muchos usuarios ironizaron con que la referencia regional no compensa el derrumbe de los ingresos en pesos.

Luis Caputo

Consultado sobre una posible designación de Mauricio Macri como embajador plenipotenciario, Caputo lo celebró: "Sería un lujo". Y en el tramo final de la entrevista también salió al cruce de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desde su prisión domiciliaria advirtió sobre el nuevo ciclo de endeudamiento impulsado por este gobierno. Caputo replicó: "Eso no es así. Nosotros ya pagamos USD 54.000 millones de deuda". En una hora de declaraciones, Caputo ofreció un relato que difícilmente encaja con la experiencia cotidiana de los argentinos: un país donde los jubilados son millonarios, el consumo crece a doble dígito, los autos están baratos y la economía se recupera. Afuera del estudio, sin embargo, los datos del INDEC, los informes de consultoras privadas y las góndolas vacías cuentan otra historia.