La nave espacial de Fantino, la economía "ordenada" de Caputo y la furia de Milei: el Gobierno contra las "fake news" que ellos alimentan

Una vez más, el gobierno nacional quedó atrapado en su propio juego de discursos ambiguos, alianzas mediáticas y estrategias de comunicación explosivas. Esta vez, el detonante fue un video viral protagonizado por Alejandro Fantino, en el que relataba supuestas conversaciones con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sobre las consecuencias que podría tener una eventual ofensiva legislativa de la oposición contra el superávit fiscal. "Va a ser bravo. La vamos a pasar para el orto, va a volar el riesgo país y va a superar holgadamente los 1.000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, va a haber ruido en la calle, y van a ser 3 meses picantísimos", se escuchaba decir al conductor de Neura, generando preocupación por una supuesta amenaza de desestabilización si se afectaban los objetivos fiscales del Gobierno.

El primero en reaccionar fue el propio Caputo, quien salió al cruce por la red social X: "Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura... Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, cómo impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip". Luego, agregó: "La macro está ordenada y, por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es la visión que tenemos con el presidente y el equipo económico". Pero el descargo en la red social no fue suficiente y el ministro tuvo que salir de "urgencia" a desmentirlo por la pantalla de LN+.

Frente a uno de los aliados más acérrimos que tiene el Gobierno, Luis Majul, el ministro apareció en el canal para profundizar la desmentida: "A Alejandro le dije lo opuesto a lo que hicieron trascender. No va a pasar nada, queremos llevar tranquilidad", sostuvo, al tiempo que acusó una supuesta manipulación del contenido, reforzada por un posteo del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que intentaba demostrar que el video fue editado. La polémica escaló tanto que obligó al propio Fantino a publicar el video completo de su editorial. "Este es el video completo de mi editorial de hoy. Hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual", dijo.

Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura...

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que... https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

Y sumó, agregando el link a su programa de Neura Media: "Lo que dije es todo lo contrario". Lejos de aportar claridad, el "video completo" encendió aún más las alarmas. Fantino, fiel a su estilo, utilizó una larga metáfora sobre una "nave espacial" llamada Mandrilandia y explicó que la economía argentina funciona con tres reactores: "déficit de cuenta corriente", "tipo de cambio" y "superávit fiscal". En ese marco, señaló que el superávit fiscal es el componente más vulnerable ante una embestida legislativa. "Voy a romper el off con Toto Caputo", dijo, rompiendo cualquier tipo de ética y moral periodística en el camino.

Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa... pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Y avanzó: "El superávit fiscal no se negocia, boludo. Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza. Mientras los tres reactores estén andando bien, es difícil que Mandrilandia te pueda lastimar". Más adelante, lanzó una advertencia con tono apocalíptico: "Vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave. Vos que sos clase media, la vas a sentir, papito. Si habías pagado un viaje para fin de año, olvidate. Tal vez no puedas viajar". Lejos de calmar las aguas, el presidente Javier Milei también se sumó a la disputa y apuntó contra la prensa.

En su cuenta oficial de X, reposteó el video completo de Fantino con el título "DESMONTANDO LA OPERETA" y escribió: "Le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat and paste para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen periodistas. Fin". Lo cierto es que el episodio terminó por dejar al desnudo la compleja trama de operaciones cruzadas, ambigüedades comunicacionales y alianzas mediáticas que caracterizan al ecosistema libertario. Mientras Caputo insiste en que "la macro está ordenada" y que "no va a pasar nada", su vocero informal -Fantino- plantea escenarios de tensión con riesgo país por las nubes, misiles metafóricos y viajes cancelados. Milei, por su parte, busca culpables afuera: las "fake news" y los "periodistas basura".