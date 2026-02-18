Alejandro Crespo del SUTNA desmintió su detención y convocó a la solidaridad para enfrentar los despidos en FATE

El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, negó los rumores que afirmaban que se encontraba detenido en un patrullero de la Policía Bonaerense en la planta de FATE, en el marco de los anuncios de cierre que hizo su dueño y presidente, Javier Madanes Quintanilla, que amenaza con dejar 920 familias en la calle. El sindicalista convocó a una conferencia de prensa, mientras que busca rodear la planta de solidaridad.

"Les pedimos que se acerquen a días de una reforma laboral que está afectando de forma total no sólo a los trabajadores del neumático, sino también a la sociedad", solicitó Crespo en un audio que envió a los medios de comunicación. Su aparición se dio luego de que corriera un rumor sobre que estaba detenido, mientras otros operarios subieron a la terraza de la planta a preparar la lucha.

La histórica fabricante de neumáticos Fate baja la persiana en San Fernando

"El SUTNA se encuentra dentro y fuera de la fábrica FATE", reconoció Crespo, luego de la convocatoria a la conferencia de prensa a las 9:30 "ante una circunstancia tan grave como la tomada por la patronal de FATE de poner un cartel con el cierre de la fábrica afectando a los trabajadores de planta y a todo lo que hay alrededor de la misma".

El dirigente rechazó la decisión que afectó a "miles de familias que dependen de esta fábrica" y remarcó que es inédita para una producción que se sostuvo aún en los peores momentos. "Una fábrica como es FATE, de décadas de producción en el país, que luego de haber atravesado toda la etapa militar y la década de los 90, coloca un cartel con el cierre de la fábrica", cuestionó.

Javier Madanes Quintanilla es también presidente del holding ALUAR y uno de los argentinos más millonarios según la revista Forbes.

Los trabajadores de FATE se encontraron con un panorama desolador cuando al ingresar al turno de las 5 de la mañana, se dieron con los carteles que anunciaban su despido y correspondiente indemnización, que iría para los 920 empleados, tras ocho décadas de existencia. "FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", informaron.

La crisis de FATE comenzó en 2019 con una reducción de 450 puestos, pero continuó en 2021 y 2022, y se profundizó en 2024, cuando la empresa solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la caída de ventas. "La persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30 por ciento, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado", habían advertido entonces. Solo en el primer semestre de 2024, la empresa perdió más de 30 millones de dólares y anunció cerca de 200 despidos "para ajustar su estructura a la nueva realidad".