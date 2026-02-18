Wanda Nara en la casita de Bad Bunny: glamour, rumores y una supuesta entrada VIP de 7 millones

El estadio de River Plate vibraba al ritmo del perreo cuando ocurrió la escena que nadie esperaba... o todos estaban esperando: Wanda Nara apareció en "La Casita", el escenario VIP del show, y automáticamente se convirtió en tendencia. Sombrero bucket negro, top ajustado y camperita deportiva. Sonrisa lista para cámara. Y miles de celulares apuntándole al mismo tiempo. Durante "Tití me preguntó", el momento más festivo del recital, el artista se trasladó al segundo escenario para compartirlo con invitados argentinos. Allí se armó el tridente más viral de la noche: Wanda, Lali y Nicki bailando juntas mientras las pantallas gigantes repetían la imagen.

Wanda Nara en La Casita de Bad Bunny

El público explotó. Las redes también. Pero al día siguiente llegó el dato que encendió el debate. En Intrusos aseguraron que la empresaria no habría sido invitada. "Acá me dicen que 7 millones de pesos salía entrar a la casita", contó la periodista Marcela Tauro. "Los influencers que fueron, pagaron", aclaró. Y sumó otro testimonio: "Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones".

La panelista Natalie Weber fue todavía más picante: "Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez". Horas después del recital, la historia sumó otro capítulo. La China Suárez publicó un video junto a Mauro Icardi musicalizado con una canción del propio cantante. Para algunos usuarios fue casualidad. Para otros, una respuesta silenciosa en medio del escándalo mediático.

Nada confirmado. Pero suficiente para alimentar teorías. El cierre de los tres shows del puertorriqueño en Buenos Aires tuvo desfile completo: Tiago PZK, Luck Ra y Yami Safdie también fueron parte del espacio VIP. Nicki incluso compartió la foto grupal de la noche y escribió: "Lali, toy re en pedo". La postal terminó de sellar la idea que propone el artista en su gira: convertir ese segundo escenario en un punto de encuentro entre estrellas internacionales y figuras locales.

La discusión quedó flotando: ¿invitada especial o estrategia mediática paga? Sea cual sea la respuesta, Wanda volvió a hacer lo que mejor sabe: aparecer en el lugar exacto, en el momento indicado y dominar lo que se dice de ella en redes. Porque mientras el estadio cantaba, ella ya tenía la foto de la noche.