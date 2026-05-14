El Cybertruck de la "batalla cultural" no pudo dar ni media pelea: Quintar y su vergonzoso regreso en grúa a Jujuy

En un país donde el pan cuesta oro y el transporte público es un lujo inalcanzable para la mayoría de los y las trabajadoras de a pie, el diputado libertario Manuel Quintar regala una foto digna de una tragedia: su flamante Tesla Cybertruck, esa joya futurista de u$s126.000, terminó sobre la plataforma de una grúa.

¿El motivo? No tenía patente habilitante para circular . El episodio ocurrió cuando Quintar decidió estacionar su pickup eléctrica dentro del edificio anexo de la Cámara de Diputados y, la camioneta, que parece más sacada de una película de ciencia ficción que de las calles de Jujuy, no pasó desapercibida.

Manuel Quintar y su Cybertruck

" Es parte de la batalla cultural ", justificó el legislador con un tono de iluminado incomprendido en sus redes sociales oficiales levantando todo tipo de comentario negativo porque, para muchos argentinos llegar a fin de mes puede ser una tarea titánica, sobre todo en una provincia como Jujuy donde la pobreza avanza a pasos agigantados.

Lo cierto es que Quintar ya había presumido su adquisición en redes sociales, con frases como "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", dio vulgarmente con una foto en la que ostentaba la camioneta de Tesla.

A mi nombre, con la mía...

Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

El vehículo, que además luce un ploteo con el logo de La Libertad Avanza, parece ser el símbolo perfecto del gobierno de Javier Milei: ostentoso, fuera de lugar y completamente desconectado de la realidad cotidiana de los y las argentinas.

Y, para el colmo, mientras el país lidia con una inflación galopante y una pobreza que no da tregua, Quintar declaró: "Es parte de la batalla cultural, no puede estar mal comprarse lo que uno pueda con sus propios fondos y en blanco".

😶‍🌫️ | Tesla del diputado Quintar se fue en grúa.



Esta tarde, la Cybertruck del legislador jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, fue remolcada del sector del Congreso. Según las imágenes que circulan, el vehículo circulaba sin patente visible, lo que motivó la... pic.twitter.com/wCT7Ti3wzV — Nicolás Blanco (@NicolasBlanco81) May 14, 2026

Por si fuera poco, la declaración jurada del diputado revela que el Tesla no es su único caprichito automotor: en su haber ya figuraban una Mercedes-Benz ML 320, una Volkswagen Amarok y hasta dos motos (una Husqvarna TE 300 y una KTM 990 Adventure)

Así se vive en el país de las fuerzas del cielo: mientras algunos se hunden en la miseria, el Cybertruck de Manuel Quintar vuelve a Jujuy en grúa, como si hasta él mismo se negara a ser parte del desastre.