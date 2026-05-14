Milei tribuneó con el número de la inflación y aseguró que sufrió un "intento de golpe de Estado"

Luego de hacer un tuit que festejaba el descenso en la inflación, el presidente Javier Milei se desdijo al reconocer que el número sigue siendo preocupante y reveló que tras la victoria de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de 2025 hubo un intento de golpe de Estado contra su gobierno, empujado por los medios de comunicación y algunos empresarios opositores a su gestión.

"El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada", soltó en tono de consigna en la entrevista que le hicieron en el streaming Neura, el mismo en el cual días atrás Alejandro Fantino hizo lo propio con su jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito. Las declaraciones llegaron en un mal momento para el Gobierno nacional, de acuerdo a las diversas encuestas de opinión que promedian su desaprobación en más de 60 puntos.

"Nosotros odiamos la inflación. En otras experiencias, demandó de 7 a 12 años. Todo pintaba el año pasado para lograr el objetivo. Pero después de que Manuel gana las elecciones en la Ciudad, la política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores. Nosotros ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo", reveló Milei.

Según contó el Presidente, la crisis que se abrió a partir de la victoria electoral en CABA, demandó mucho más de lo que esperaba. "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico es imponente", afirmó.

Milei festejó el 2,6% de inflación de abril y se olvidó de que ya superó la expectativa anual en solo cuatro meses.

El mandatario expuso que en ese marco "de todos los activos argentinos, cayeron los bonos" y que "el riesgo país subió a 1500". "Esa situación hizo que los precios peguen un salto. Hubo una aceleración inflacionaria", señaló. "La economía se frenó en seco. Entiendo la frustración de la gente. Porque la economía venía creciendo palo y palo y no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales. Hubo un problema de la estacionalidad y la guerra, un combo. Pero la demanda de dinero se está recomponiendo", se justificó.

Si bien los enfrentamientos con distintos sectores empresariales y mediáticos del líder de La Libertad Avanza (LLA) existieron siempre, fue recién en los últimos días el Presidente se animó a definir lo que experimentó como un intento de golpe de Estado. "Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", había escrito Milei en su cuenta de X (ex Twitter), tras conocer la inflación de abril que determinó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).