Marcela Pagano volvió a meter la cola: citaron a Lilia Lemoine por sus dichos contra Ian Moche

El fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino dio lugar a la denuncia que realizó la diputada nacional Marcela Pagano contra su par Lilia Lemoine por las declaraciones televisivas que lanzó en febrero contra el activista autista de 12 años Ian Moche, y la citó a declaración indagatoria para este 28 de mayo para determinar si realizó maltrato psicológico contra el menor, de acuerdo al artículo 55 del Código Contravencional porteño. La defensa de la cosplayer ya pidió un control jurisdiccional para evitar concurrir a la convocatoria.

El eje judicial pasa por las declaraciones en LN+ en las que aseguró que el niño era "supuestamente autista" y la acusación que formalizó contra la madre de él, Marlene Spesso, de quien aseguró que era "una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace" y que obligaba a su hijo a comportarse de esa manera, con el fin de "figurar" y "ganar plata". La duda la amparó en que lo llevaba a un lugar "expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales".

La citación a indagatoria a Lilia Lemoine por su dichos contra Ian Moche y su mamá, Marlene Spesso.

El abogado de Lemoine, Hernán Seivane, ya comenzó a involucrarse en el caso y pidió este jueves un control jurisdiccional, que implica un pedido legal para que sea un magistrado quien revise la actuación de la fiscalía, en este caso representada en Biglino. "Le vamos a pedir al juez que supervise lo hecho por el fiscal. Desde nuestro punto de vista, se están omitiendo puntos importantes", adelantó el letrado a Página 12.

La autora de la denuncia original es la diputada Pagano, quien dejó el periodismo como trabajo cuando ingresó al Congreso de la Nación de la mano de La Libertad Avanza (LLA), pero que demostró con investigaciones y denuncias que las armas de ese oficio continúan entre su arsenal. Ella abandonó el espacio político a los pocos meses por diferencias con el entorno del presidente Javier Milei. En ese sentido, Lemoine se transformó en una de sus principales rivales, con decenas de cruces de filmaciones y acusaciones entre ambas en el recinto.

Marlene Spesso e Ian Moche fueron agredidos por la diputada nacional al cuestionar que ella lo hacía actuar de autista al menor.

En aquella oportunidad Moche intentó contestarle a Lemoine en el mismo medio, pero no tuvo suerte. "Me gustaría tener la posibilidad de estar con Esteban Trebucq para poder dar mi devolución con respecto a estos dichos de Lemoine", había asegurado en un video que subió a sus redes sociales, donde aclaró que no le contestaron y que eso lo angustió "un poco". "Nosotros siempre salimos a responder con amor, yo también voy a salir a responder a esto con amor", sentenció en aquel momento.

De no cambiar la decisión, Lemoine deberá enfrentar a la Justicia el 28 de mayo, para a través de una declaración indagatoria determinar si rompió la normativa que sancion humillaciones y otro tipo de agresiones verbales, siempre y cuando no determinen un delito penal por fuera y tipificado de esa manera.