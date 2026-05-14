Pablo Moyano explotó por la reforma laboral: "La CGT fue a la Justicia y cagó a los trabajadores"

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano prendió fuego a todos y no quedó ni un sector en pie. Así las cosas, criticó duramente a la Confederación General del Trabajo (CGT), al Partido Justicialista (PJ) en particular pero al peronismo en general y, con especial énfasis, contra las políticas laborales del gobierno de Javier Milei. En una entrevista explosiva con Gelatina, Moyano no dejó títere con cabeza.

El líder sindical no escatimó palabras al referirse a la reciente aprobación de la reforma laboral : "Se aprobó por la traición de los gobernadores peronistas", disparó sin peos en la lengua y apuntó directamente contra referentes peronistas de Córdoba, Salta, Misiones y Catamarca que dieron su apoyo a la iniciativa libertaria.

Pablo Moyano

"Los gobernadores llegan a los gobiernos hablándole a los trabajadores en nombre de Perón y Evita y después los traicionan", agregó indignado. Además, el líder camionero también arremetió contra la CGT, cuestionando su estrategia frente al avance de la reforma laboral: "La CGT tuvo tres banderas: negociar con los gobernadores para que no se vote y nos cagaron, fueron a la Justicia y la Justicia cagó a los trabajadores ", sentenció.

Para Moyano la única respuesta viable ante este panorama es intensificar las movilizaciones en las calles: "Lo único que nos queda es la calle, profundizar el plan de lucha y llevar adelante un verdadero plan de lucha que tiene que impulsar la CGT y no solamente acompañar fechas históricas", afirmó contundentemente.

"El peronismo también es responsable de la Reforma Laboral"



Pablo Moyano dijo que la CGT debe "redoblar la apuesta en la calle" tras los amparos que frenaron la aplicación de la ley y afirmó que "los gobernadores cagaron a la confederación". pic.twitter.com/mhbMjwuWs3 — Corta (@somoscorta) May 14, 2026

El sindicalista también disparó contra el gobierno de las fuerzas del cielo de Milei: "Hay que estar en la calle porque el Gobierno permanentemente redobla la apuesta", advirtió Moyano, quien reclamó una presencia constante del movimiento obrero en las calles para frenar el atropello a los derechos laborales.

Además, denunció un endurecimiento de las condiciones laborales tras la aprobación de la reforma laboral: "Los empresarios están agrandados con la reforma y con un Gobierno que les dio todo el poder, pero con Camioneros no van a joder ", dijo simple y claramente.

Paro de Camioneros en la planta Mega de Coca-Cola

En medio de este panorama desolador para el movimiento obrero, Moyano dejó claro que Camioneros no dará un paso atrás. "Hay una presión permanente en todas las actividades para que el laburante tenga miedo para reclamar", denunció.

Moyano también dirigió críticas hacia el Partido Justicialista y su "incapacidad" para contener a los gobernadores y legisladores que respaldaron la reforma laboral: "Le echan la culpa a la CGT pero ¿qué hizo el peronismo? Hay que dejarse de joder y tener un gran debate o una gran PASO ", planteó.

CGT contra la reforma laboral

El dirigente sindical insistió en que la falta de conducción tanto a nivel provincial como nacional fue uno de los factores que permitió que muchos legisladores votaran en contra de los intereses de los trabajadores: "Desde el peronismo hay que hacerse cargo que no pudo controlar o conducir", concluyó Pablo Moyano muy duramente.