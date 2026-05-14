Cami Homs soltó un dardo explosivo contra Rodrigo De Paul y reavivó el escándalo con Tini Stoessel

Cami Homs volvió a estar en el centro de la polémica por su sinceridad, la cual dejó ver en mas de una oportunidad. En una charla en el podcast La dignidad ya la Perdimos, la modelo habló abiertamente sobre cómo vivió la separación de Rodrigo De Paul a finales de 2021, una época que estuvo marcada por versiones de infidelidad, acusaciones cruzadas y una exposición mediática que no le dio respiro.

En el podcast, las conductoras crean un clima de intimidad que lleva a las invitadas a hablar sin tabúes ni prejuicios. Y la mediática no fue la excepción: " Después de todo lo que pasó, no hice nunca terapia ", confesó.

Sin nombrarlo, Cami Homs liquidó a Rodrigo De Paul

Por años, Homs trató de no expresarse públicamente del padre de sus hijos, aunque entre comentario y comentario dejó en claro que fue víctima de un amorío secreto entre De Paul y Tini Stoessel.

Durante la charla, le preguntaron: "Yo escuché que vos decís que lo que más odiás de tu vida es la mentira". Fiel a su estilo, la influencer respondió: "Total. No sirvo para mentir, te miento y hasta ella que no me conoce ya sabe que estoy mintiendo, no puedo".

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El momento más tenso llegó cuando le consultaron cómo vivió las supuestas mentiras que se habrían dicho sobre ella cuando se separó de Rodrigo de Paul en los medios. Sin filtro, Cami disparó: "No, bueno, quería pegarles un tiro a cada uno , simplemente, pero no, pensaba 'tendrá una vida de mierda la persona que está diciendo esto de mí, literal'".

En la misma línea, habló de las mujeres que le escriben contándole que están atravesando separaciones dolorosas. Su respuesta sonó a manifiesto y muchos la leyeron como un palito directo hacia De Paul, aunque no lo nombró: "Nunca me victimicé, siempre para arriba y para adelante, nunca para atrás", comenzó.

"No podes permitirte estar mal por una persona que no valía nada"



Cami Homs durísima sobre su relación con De Paul pic.twitter.com/FkZ0Ro1Aiu — SQP (@SQP_oficial) May 14, 2026

Una de las conductoras le pidió que de un consejo para esas mujeres: "Hombres hay miles en la tierra, no podés dejarte caer por una persona. Uno no sabe lo que vale y tiene que amarse a uno mismo, priorizarse. No podés permitirte estar mal por un hombre que no valía nada ", dijo sin titubear.

El cierre fue tan contundente como el resto: "Tu tiempo no vuelve, no te lo va a regalar nadie. El pasado pisado, un besito y adiós". Un clip que se viralizó de inmediato y que muchos guardaron como si fuera un consejo de vida.

Cami Homs disfruta su presente con José Sosa

Hoy Cami Homs está en un lugar completamente distinto. Desde hace tiempo no menciona a Rodrigo De Paul y habla abiertamente de su felicidad junto a José Sosa, con quien en enero tuvo a su hija Aitana.