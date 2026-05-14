Laura Azcurra lamentó los "acosos" que sufrió en el medio: "Nos sentíamos incómodas pero nos reíamos"

Laura Azcurra recordó y lamentó los abusos y acosos que sufrió en el mundo del cine, el teatro y el espectáculo en general, antes de que llegue la ola verde del feminismo a la que se subió y que cambió la sociedad con el ni una menos y la pelea por el aborto legal, y que revolucionó el mundo del espectáculo cuando a través del colectivo de Actrices Argentinas apoyó la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, y comenzaron a denunciarse los abusos en el mundo del espectáculo.

En una entrevista que brindó al streaming de Pronto, reconoció que los tiempos previos a la revolución social y política que protagonizaron las mujeres en la última década no eran fáciles. "¿Vos fuiste víctima de abusos en el medio?", le preguntaron. "¡Pero claro! De abusos, de acosos, de abusos de poder sobre todo y especialmente. De abusos de una jerarquía, de compañeros que tenían más protagonismo, de varones, de mismos colegas", enumeró.

"Hay una situación de abuso de poder en todos los trabajos y eso lo pueden decir todas las personas que trabajan en espacios que no solamente son televisivos y de comunicación", aclaró enseguida. "Naturalizar bromas, bullying, remates sexualizados... todo eso que estaba naturalizado y nosotras nos sentíamos incómodas pero nos reíamos", recordó en relación a lo que se vivía tras bambalinas.

"Siempre sentimos un ruido. Pero no lo pudimos identificar. Porque también estaba esto de 'hablás y no laburás más', 'che, decís esto y fijate'. Todo estaba en una situación de ruido y una dudaba: 'me habrá parecido, quizás no fue tanto'. Esas justificaciones que sistemáticamente las mujeres tenemos en muchísimos espacios con vincularidades: laburo, pareja, jefe", explicó Azcurra en relación a cómo se vivía el silencio de aquellos años.

Laura Azcurra fue una de las actrices que más comprometida estuvo con la ola verde del feminismo en la Argentina.

Por otro lado, la actriz graficó la realidad de los abusos con la estadística de que "nueve de cada diez mujeres" son "forzadas a situaciones de intimidad y de acoso sin poder frenarlo", más allá de lo que vivan las actrices y las personas dentro del mundo del espectáculo. La generalización de la violencia machista quedó de manifiesto cuando describió cómo era la noche y las salidas cuando era joven.

Los que tenemos una generación de "40 años, íbamos a bailar y a las chicas nos agarraban del brazo o del pelo los varones y nos decían: '¿querés tomar algo? ¿Me das un beso? Si querés'", detalló. "O frenaban por la presencia de otro macho o te daba un poco de miedo la situación y preferías decir que sí para que se cortara esa situación de violencia", confesó al cerrar el debate.