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Tiempo de cambios en Telefe: se va el CEO Darío Turovelzky e ingresa en su lugar Agustín Vila

La decisión de incorporar al hijo de Daniel Vila vislumbra una alianza tácita con América TV.

13 Mayo de 2026 20:33
Dario Turovelzky estuvo en Telefe desde 1998 y Gustavo Yankelevich fue su mentor.
Dario Turovelzky estuvo en Telefe desde 1998 y Gustavo Yankelevich fue su mentor.

Cuando seis meses atrás Paramount vendió Telefe al grupo que lidera el empresario rosarino Gustavo Scaglione, se suponía que los cambios llegarían de distintas maneras: algunos más lentos, otros más rápidos y que incluso también habría de los abruptos. La salida de Darío Turovelzky se podría colocar en la menos exigente y dinámica. Tras ejercer el cargo de CEO durante esta primera etapa de la gestión, se va de buenos términos del canal y el nombre que lo reemplazará ya está en boca de todos. Se trata de Agustín Vila, hijo de Daniel de América TV, quien también junto a José Luis Manzano es socio de América TV.

"Agustín Vila sería el nuevo gerente de Telefe en el lugar que deja vacante Darío Turovelzky. El hijo de Daniel Vila ya tiene experiencia en los medios del Grupo América. De esta manera se afianza la relación entre Telefe y América TV como hermanos", aseguró el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez en su cuenta de X (ex Twitter). La información que brindó aclaró un poco el panorama de cara a la falta de confirmaciones oficiales que hubo del tema.

Daniel Vila junto a su hijo Agustín.
Daniel Vila junto a su hijo Agustín.

Aunque quienes son parte del canal ya lo dan por hecho y saben que Turovelzky, quien comenzó como asistente de producción de Hola, Susana en 1998 y quien alguna vez confesó que su mentor fue Gustavo Yankelevich, ya colgó los botines del cargo de CEO que ejerció desde 2017 de forma ininterrumpida. Su gestión no pasó desapercibida. En los últimos días de abril la señal celebró los 100 meses de liderazgo en el rating, un hecho que se dio durante la totalidad de su gestión.

De acuerdo a lo que informó La Nación, la salida de Turovelzky es tan concreta que ya eliminaron su mail corporativo @telefe. Otro hecho contundente que revela su salida dictaminada es que no estará presente este lunes en la entrega de los Martín Fierro que se harán Telefe, como lo hizo todos los años en la mesa central, algo que se encargó de aclarar a sus allegados y la gente de confianza. 

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Dario Turovelzky fue CEO de Telefe y durante su gestión logró 100 meses de liderazgo indiscutido.
Dario Turovelzky fue CEO de Telefe y durante su gestión logró 100 meses de liderazgo indiscutido.

Hasta enero el ex CEO todavía estaba arriba del barco, bajo la comandancia de Scaglione. Al menos así lo demostró cuando durante el evento Content Americas se refirió a "la nueva etapa de crecimiento" que tendría Telefe en la etapa vigente. Por otro lado, esa realidad optimista pareció rota cuando pegó el faltazo a la Fiesta Solidaria de la Vendimia de la cual participaron las principales figuras del canal.

El último martes Turovelzky estuvo en Telefe como no se lo había visto en varios años: con ropa informal y un outfit ajeno al que mantuvo como principal ejecutivo de la señal. Según trascendió, su salida fue en buenos términos y acordado con las nuevas autoridades, las mismas que confirmarán a Vila cuando hagan público los cambios. El hijo de Daniel tiene una  experiencia hecha como programador en América y cuenta con la confianza del nuevo grupo que comanda el canal desde hace seis meses.

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