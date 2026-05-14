Abuelas denuncian que el BNDG está en peligro y arremeten: "Nos falta encontrar a 300 nietos y nietas"

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), institución clave para la restitución de identidad de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar, enfrenta una situación crítica que podría traer consecuencias devastadoras en la restitución de familiares y víctimas del último golpe de Estado.

Fue a través de un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, donde se alertó el riesgo de parálisis del organismo debido al ahogo presupuestario impulsado por el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei donde se detalla que el BNDG requiere una ampliación presupuesto para funcionar.

Banco Nacional de Datos Genéticos

"Se trata de un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad", subrayaron y, sin financiamiento, las funciones esenciales del Banco —como la conservación de muestras biológicas, la producción de pericias genéticas y el cumplimiento de mandatos judiciales— podrían verse gravemente afectadas.

La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a la justicia que el organismo enfrenta una "situación crítica de operatividad" derivada de la insuficiencia presupuestaria y, según su testimonio, esto impactaría en áreas fundamentales como la limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio, lo que a su vez pone en riesgo la validez técnica y judicial de las pruebas genéticas acumuladas durante más de 40 años.

"Cualquier interrupción en las condiciones de conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad o monitoreo ambiental constituye un riesgo para la preservación de esta evidencia genética", advierten desde Abuelas.

Actualmente, el organismo cuenta con más de 1.000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos e hijas arrebatados durante la dictadura, así como muestras relacionadas con delitos de lesa humanidad y personas desaparecidas. Es por eso que la eventual paralización del Banco podría generar un daño irreversible en estas investigaciones.

Banco Nacional de Datos Genéticos

Abuelas también denunció que este ataque al BNDG no es aislado, sino parte de una serie de medidas regresivas tomadas desde la llegada al poder del gobierno de La Libertad Avanza: "Primero con la Ley Bases que logramos revertir en el Congreso de la Nación para evitar que -junto a otros organismos autónomos y autárquicos- fuera modificado o disuelto; luego con el Decreto N° 351/2025, que intentaba su intervención de hecho. Nuevamente logramos revertir el ataque y se ordenó al Poder Ejecutivo restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas, algo que aún no ha ocurrido en su totalidad. Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario", expresaron en el comunicado.