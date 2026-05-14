Marcelo Mazzarello consiguió que el PAMI atienda a su hermana y confesó que no volvería a votar a Milei

La frase acerca de que "la experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado", que tanto popularizó el boxeador Oscar "Ringo" Bonavena, es un refrán cargado de sabiduría popular que sirve para graficar situaciones como las que vivió Marcelo Mazzarello, quien consiguió dos turnos que el PAMI no le brindaba a su hermana con cáncer, tras salir a protestar de manera pública en sus redes sociales contra la actual atención para pacientes oncológicos. Cuando durante este jueves le preguntaron, confesó que no volvería a votar a Javier Milei y explicó que lo acompañó porque, al igual que él, fue un férreo opositor a Alberto Fernández.

"¿Lo volverías a votar a Milei?", le preguntó el periodista Luis Novaresio al artista durante la entrevista que le hizo para A24. "No", confesó Mazzarello, quien explicó cuáles fueron las razones que lo llevaron a hacerlo. "Yo voté como tantos ciudadanos -voto libremente- en contra de un gobierno que nos había encerrado dos años, que cometió crímenes de lesa humanidad, voté en contra de eso", justificó.

La insistencia por saberlo eran los eternos cuestionamientos que le hicieron en redes sociales por pasar de pedir que gane Milei a pedir que el Estado se encargue de atender a su hermana. "Toda esta contestación que estoy dando y contando todo esto es porque en Twitter enseguida salieron con 'votaste a Milei ahora bancátela'", reconoció el actor. "Uno vota a una oposición -o una supuesta oposición- y después probablemente se desencanta y por eso gana el siguiente y por eso seguimos en estas democracias que nos van llevando de un voto al otro", elaboró después.

Mazzarello había protestado de forma activa por la falta de atención a su hermana, quien obtuvo los turnos tanto de su ecografía abdominal como del prequirúrgico para una colonoscopia que debe hacerse en Bariloche para este jueves a las 9:30. En esa ciudad vive ella y él había sido muy crítico en relación al funcionamiento de la obra social a nivel local.

Desde que asumió Javier Milei existen denuncias sobre el abandono estatal en cuanto a medicación oncológica.

A la hora de las críticas contra el Gobierno, Mazzarello cuestionó la parálisis en el sector oncológico y reclamó que "si es que están en una auditoría, que busquen otros prestadores, pero que el servicio se siga dando porque la gente no puede esperar", en relación a las enfermedades que padecen en las cuales el tiempo es oro y, muchas veces, la diferencia entre la vida y la muerte.

Si bien el actor confesó que no apoyaría de nuevo a La Libertad Avanza (LLA), sus declaraciones sobre la crisis en la universidad pública denotaron que no hubo un cambio ideológico muy significativo. "Esto no es lo mismo que en lo que está discutiendo. Ahí hay que discutir presupuesto, hay tiempo, se pelean, buenísimo. Acá no hay tiempo. La gente puede perder la vida en el medio y no tienen una voz pública", argumentó.