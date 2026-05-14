Arturo Puig reveló su dolor por Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán: "Me sentí decepcionado"

Después de más de 50 años de amor junto a Selva Alemán, la vida de Arturo Puig cambió para siempre con la muerte de la actriz. Y ahora, a más de un año de aquella pérdida que conmovió al ambiente artístico, el actor decidió hablar con total sinceridad sobre el duelo... y también sobre la inesperada decepción que se llevó con Susana Giménez. En una entrevista con el programa Puro Show, Puig recordó el dolor que sintió por la ausencia de un gesto de cariño de parte de la diva en uno de los momentos más difíciles de su vida. "Cuando partió Selva, no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?", confesó el actor, visiblemente movilizado.

Aunque aclaró que nunca existió una pelea formal con Susana, reconoció que aquella situación dejó una herida emocional. "No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema", explicó. Y enseguida profundizó sobre cómo vivió aquel silencio: "Me sentí un poco... a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido". Las palabras de Puig sorprendieron porque históricamente mantuvo una relación cercana y cordial con Susana, una de las grandes figuras de la televisión argentina. Sin embargo, el actor dejó entrever que esperaba un acompañamiento distinto después de la muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024 tras sufrir un infarto.

Con el correr de la charla, Arturo también reveló que, con el tiempo, lograron dejar atrás ese malestar. "Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema", relató. Y para despejar cualquier especulación sobre un conflicto actual, remarcó: "La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos". Más allá de la anécdota con Susana, el momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Puig habló del vacío que le dejó la partida de Selva, con quien compartió una de las historias de amor más queridas y estables del espectáculo argentino.

Arturo Puig y Selva Alemán

Sin más lejos, con el corazón en la mano, expresó: "Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más". Semanas atrás, la propia Susana volvía a convertirse en tendencia, aunque esta vez por un motivo completamente distinto y mucho más descontracturado. La diva protagonizó uno de los momentos más comentados de los Martín Fierro de la Moda al subir al escenario para recibir su premio como Ícono de la Moda y encadenar una serie de bloopers fieles a su estilo espontáneo. "Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino, que es mi productor, y al dueño del canal nuevo, Gustavo Roggiano", dijo inicialmente, confundiendo el apellido de Gustavo Scaglione.

Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda

Lejos de incomodarse, Susana reaccionó con humor y desató las risas del salón: "Estoy diciendo mal todo, seguro, te quiero, Gustavito". Pero todavía faltaba otro momento viral. En plena ceremonia, también le hizo un divertido reclamo en vivo a Luis Ventura: "¿Dónde están los brillantes? Luis, me mentiste. No era para mí este, ah sí, dice 'Susana'... Bueno, les agradezco a todos". Las redes sociales explotaron inmediatamente y el blooper se convirtió en uno de los temas más comentados de aqulla noche, en una ceremonia que terminó coronando a Juana Viale con el Martín Fierro de Oro.