ATE en BBN, por los 7 mil despidos del Estado: "¿Qué más hay que esperar para avanzar a la huelga general?"

Al calor del clamor social que generó el DNU de Javier Milei que propone "profundas" reformas al Estado, las organizaciones sociales más importantes del país salen a las calles a reclamar los derechos laborales que se verán perdidos si no se detiene la motosierra del presidente electo.

Es por eso que la Confederación Argentina de Trabajadores (CGT) junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ya dilucidaron un plan de lucha que tiene como centro la toma pacífica de las calles de todo el país. Junto a esas organizaciones, también está la histórica Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que empezó la semana con la peor de las noticias: 7 mil trabajadores del Estado que firmaron su contrato en 2023 quedaron sin trabajo.

Trabajadores estatales

Los decretos 84/2023 y 77/2023 son los que dejan sin efecto los contratos de los trabajadores: "Las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas".

BigBang se acercó al secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar que respondió cómo se encuentran los trabajadores, qué medidas tomarán de cara al contexto político y económico del país y sobre todo, cómo seguirá el plan de lucha convocado.

¿Piensa que los trabajadores en la calle van a parar el DNU de Milei? ¿Qué opinión le merece el protocolo de Bullrich?

-La calle es la única que depende de nosotros, de los trabajadores. Desde ATE hemos asumido enfrentar este decretazo desde tres planos: uno es el Congreso donde ya mantuvimos reuniones con los Diputados y esta semana vamos a seguir esta ronda de encuentro con los Senadores. En la Justicia que es el segundo plano, hemos presentado un amparo y estamos frente a un avance significativo ya que el mismo ha sido declarado admisible, por lo tanto, mediante una cautelar se pueden suspender los efectos de este decreto que es inconstitucional y de nulidad absoluta e insanable.

El tercer plano es la calle es el único que depende de nosotros y desde ATE llamamos a profundizar la lucha, el protocolo de Bullrich no existe: los estatales no lo aceptamos. No se puede pretender mediante una resolución ministerial regular, limitar, modificar un derecho constitucional como es el derecho de protestar amparado en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución, protegido por tratados de Derechos Humanos a los cuales nuestro país ha ido adhiriendo en las últimas décadas.

En el centro, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional

No nos olvidamos, fue hace muy poco que la ministra Bullrich cortando la 9 de Julio en plena pandemia. Para quienes somos patagónicos -en mi caso soy rionegrino- la recuerdo muy bien cortando la ruta a Bullrich entre Bariloche y El Bolsón para defender no sé qué vecinos de supuestas comunidades originarias que los estaban atacando.

Nos negamos a convalidar que en nuestro país la protesta sea delito según la clase social a la que se pertenezca"

Por lo tanto, nos negamos a convalidar que en nuestro país la protesta sea delito según la clase social a la que se pertenezca. Sí es delito cuando cortan los trabajadores y los pobres y, no es delito cuando los que cortan la ruta son ellos... los grupos empresarios privilegiados para mantener esos privilegios. Es la "casta" la que redactó el 90% de los artículos de su DNU.

Yendo un poco más en profundidad con respecto a los trabajadores despedidos, ¿qué roles y qué tareas cumplían los 7.000 trabajadores despedidos?

-Cuesta encontrar antecedentes de una agresión tan grave, de un ataque de esta magnitud a los derechos laborales en el Estado con el intento de despedir estos siete mil trabajadores, pero además dejar otras decenas familias con sus vínculos contractuales renovados solamente por 90 días, el gobierno de Milei está configurando el fraude laboral más grande de la historia en el Estado argentino.

En todos los casos las trabajadoras y los trabajadores desempeñan tareas que son indispensables, cumplen roles esenciales para garantizar el funcionamiento de todos los organismos del Estado. Por lo tanto, no se nos puede acusar a nosotros desde ATE de estar afectando la paz social o de atacar la gobernabilidad. No nos corresponde a nosotros garantizar la paz social; hoy es el propio Gobierno el que está afectando la paz social con este intento de dejar miles de familias en la calle el primer día del año 2024.

El plan de lucha de ATE recién empieza

Nosotros creemos que son tiempos de derribar mitos y de dar públicos porque se ha intentado estigmatizar y desprestigiar a los trabajadores estatales y al Estado para luego poder aplicar este ajuste.

Por lo tanto, se habla de la existencia de ñoquis: en principio y alguien quiere llevar adelante una revisión para ver si existen personas que cobren un sueldo sin trabajar en el Estado, nosotros acompañamos esta búsqueda porque son vamos a hacer los primeros en denunciar lo que sería una estafa, no sólo en el Estado sino una estafa a todo el pueblo: no hay ñoquis en la administración pública.

Lo segundo, es poder desmitificar que no existe ningún ingresado a la planta permanente del Estado que haya sido designado por el gobierno que terminó el 10 de diciembre. Esto porque de los requisitos que exigía el concurso para pase a planta permanente, estaba el de la antigüedad: tenían que reunir, no menos de cinco años de prestando servicios en el Estado por lo tanto ninguna trabajadora o trabajador que ingresó a la planta fue designado por el último Gobierno, sino que por los anteriores. Es decir, el gobierno que tuvo al frente a (Mauricio) Macri o los gobiernos anteriores al macrismo.

Mauricio Macri

También hay que aclarar, que hay trabajadores que firmaron un contrato durante este último año, el 2023, pero lo cierto es que lo hicieron porque cambiaron la modalidad contractual del contrato que los vinculaba con el Estado. Entonces durante muchos años, por ejemplo, estuvieron prestando servicios en la administración pública mediante un monotributo, una beca, un subsidio o a través de servicios tercerizados, por ejemplo, alguna fundación o una universidad y firmaron el contrato justo ahora. Ellos tampoco tienen que ser alcanzados por ese decreto, como también hay que incluir en las excepciones a los cupos protegidos por las normas, el cupo por discapacidad y el cupo trans.

En cuanto a los trabajadores, ¿usted pudo hablar con ellos, se pudo constatar qué le dijeron teniendo en cuenta que los despidos se oficializaron a final de año?

Tenemos asambleas permanentes. Mañana nos vamos a movilizar con paros, asambleas y protestas en todo el país y por supuesto que si tomamos conocimiento de despidos que se encuentran injustificados, que violentan el principio de responsabilidad del derecho en la administración pública, desde ATE vamos a profundizar nuestro plan de lucha.

Creemos que es el único camino que nos permitirá ponerle un freno a este ajuste que lo que intenta es reducir el Estado a su mínima expresión para que en vez de garantizar derechos al pueblo, garantice solo ganancias a cuatro o cinco grupos empresarios.

Techint

No nos ponemos desde ATE la camiseta de "No hay plata". Plata hay, plata siempre hubo... lo que hay que ver es quién la tiene. Este decretazo de Milei, persigue por finalidad seguir transfiriendo recursos millonarios, una fenomenal transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares a los empresarios.

Plata hay, plata siempre hubo... lo que hay que ver es quién la tiene"

Hay que dar un ejemplo para ver dónde está la plata: si uno analiza los balances de empresas por ejemplo Techint, en los primeros siete meses de este año comunicó ganancias por 966 mil millones de pesos. En los primeros siete meses de 2022, había informado ganancias por 299 mil millones de pesos; eso da un incremento en un solo año del 232 por ciento mientras en ese periodo la inflación fue solo del 120 por ciento. Quiere decir que los únicos que duplican, triplican, que los únicos que le ganan la inflación en la Argentina son estos grupos empresarios nacionales y las transnacionales mientras todo el pueblo es el que pierde.

Además de la de mañana, ¿ATE ya tiene pensado un plan de lucha? ¿Se va a profundizar en las próximas semanas teniendo en cuenta que se habla de unos 70.000 despidos más?

-Sin lugar a dudas. El plan de lucha se va a profundizar, ATE tiene que estar a la altura de la circunstancias, no le corresponde a ATE analizar si el Gobierno tiene más o menos apoyo popular. Nosotros creemos que están dadas todas las condiciones para avanzar hacia una huelga general. Decimos esto porque no solo se trata de la parte del DNU que ataca a los estatales y sus derechos, se trata de otras partes del DNU.

Ningún trabajador va a poder alquilar"

Los trabajadores nunca tuvieron un nivel de endeudamiento tan alto en las últimas décadas: tienen hasta un año y medio de su salarios comprometidos en créditos y financiamiento, por lo tanto frente a un decreto que dice que los alquileres se van a poder pactar en dólares, que el índice de actualización de los alquileres van a beneficiar más al propietario... ningún trabajador va a poder alquilar.

Las penas son de nosotros... las casitas son ajenas.

Que los intereses de las tarjetas de crédito van a poder aumentar sin ningún tipo de límite, que las cuentas sueldos -que hasta ahora eran gratuitas- en los bancos van a empezar a cobrar un costo; que los empleadores van a poder tomar a prueba casi un año a la gente y por mejor que trabaje más eficiente que sea, lo van a poder despedir de un plumazo sin pagar ningún tipo de indemnización... Qué más hay que esperar para avanzar a la huelga general, profundización del plan de lucha y paro general.

Un mensaje para los trabajadores estatales, en este momento de tanta crisis

-Tenemos que perder el miedo. No tienen que triunfar en su estrategia el Gobierno de infundirnos miedo. Desde ATE no estamos haciendo una defensa corporativa, sino que lo que defendemos son políticas públicas y defendemos la esencialidad que cumplen todos los organismos que tiene el Estado y siempre esperanza.

Hoy los únicos esperanzados son los empresarios con este gobierno nacional. Eso surge del comunicado que hizo la AEA la Asociación de Empresarios Argentinos que dice que tienen "esperanzas luego de haber transitado los primeros días del gobierno de Milei". Y cómo no van a tener esperanzas, si sacan un decreto que es a la medida de ellos, pero esa esperanza que hoy tienen los empresarios se tiene que transformar en fuerza para que los trabajadores luchemos y defendamos nuestros derechos, que ya pasamos por muchas etapas en nuestra historia incluida la última Dictadura Militar.

Madres de Plaza de Mayo en plena Dictadura Militar

Si fuimos capaces de enfrentar a los milicos, en lo peor de la Dictadura genocida, que se quedan tranquilos que no van a lograr darnos miedo en este nuevo gobierno.