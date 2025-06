Mientras no hay plata para los jubilados, una diputada libertaria se fue a bautizar al río Jordán "con la tuya"

La diputada nacional cordobesa de La Libertad Avanza (LLA) María Celeste Ponce protagonizó un nuevo escándalo luego de que se viralizara el bautismo evangélico que realizó en el río Jordán del Líbano, al cual viajó sin tomarse licencia de sus funciones en el Congreso Nacional. Mientras tanto, desde el Gobierno nacional, no sólo no suben las jubilaciones sino que reprimen y golpean a quienes reclaman. Actitudes completamente alejadas a la filosofía cristiana.

"Hoy morí para renacer en Cristo... no soy más esclava", escribió en sus redes sociales la diputada, quien no contestó ninguno de los planteos que intentaron averiguar si el viaje fue pagado por ella o el Estado y si se había tomado vacaciones en el Congreso Nacional para realizar la carísima travesía de fe que encaró.

Según se supo y se pudo ver en el video que se viralizó rápidamente en las redes, el evento se realizó en el sitio arqueológico de Al-Maghtas especialmente reconocido en el cristianismo por ser el lugar en el cual Juan el Bautista bautizó a Jesucristo de Nazareth. El espacio a la vera del Jordán, está reconocido por la Unesco como patrimonio mundial.

"Acá hay una nube de testigos de tu fe, de todo lo que has negado para seguir a Jesús. ¿Vos querés confesar algo delante de todos ellos?", le preguntó la pastora que se encargaba de la ceremonia a Ponce. "Sí. Quiero decir con mi voz y con todo el sentimiento de mi alma, que el único rey es Jesucristo. Que entrego mi vida a él. Y que lo único que quiero es que siempre me acompañe", exclamó ella entre lágrimas.

La diputada libertaria María Celeste Ponce y sus frases no tan cristianas.

"Ahora tu confesión, todo lo que está en el pasado, queda en estas aguas. Todo el pasado, todo lo muerto, todo lo oscuro. Todo lo que no le da gloria a Dios queda en el pasado. Por medio de tu confesión Dios te hace una nueva criatura que compró para él, y hoy nacés de nuevo. El Diablo no puede culparte más de absolutamente nada. Así que esta nube de testigos le da gloria a Dios por tu vida. Si en el cielo hay fe, en la tierra también hay fe", continuó la religiosa.

"Después de tu confesión, como reconociste tus pecados y a Jesucristo como tu señor y salvador, te bautizamos en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo", soltó enseguida otro pastor que no se sacaba los lentes negros ni en un bautismo, y quien se encargó de sumergirla en el agua.

La diputada libertaria María Celeste Ponce y su negativa a participar del homenaje al Papa Francisco.

Los comentarios críticos de los usuarios no se hicieron esperar. "Qué oportuno este bautismo. Justo que una delegación argentina, que integra el Presidente (Javier Milei), está en Israel. Me caigo y me levanto de la sorpresa que me da que viajen con la guita de los pibes de Chaco que sale de los impuestos de los argentinos", lanzó un usuario.

"Bueno, a ver si Celeste Ponce ahora en Cristo reencarnada empieza a velar por los débiles, enfermos, los pobres y los más vulnerables ó simplemente se bañó en agua amarronada flasheando cualquiera", le dedicaron en otro comentario. Lo cierto es que la diputada no es una gran referenta del cristianismo en cuanto a agresiones virtuales.

La diputada nacional libertaria María Celeste Ponce.

"No me gustan las mujeres. No te voy a dar bola, además sos una kuka fea", le escribió como respuesta a una tuitera el último viernes, evidentemente antes de que su espiritualidad se renueve. Si bien la diputada es evangelista, su formación familiar es católica. Por eso, en su momento, fue noticia cuando se negó a concurrir al homenaje al Papa Francisco.

"'Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre'. (1 Timoteo 2:5). Vengo de familia católica, pero soy cristiana. Como diputada, no voy a participar del homenaje al Papa en el Congreso. Mi fe no se somete a estructuras religiosas ni a coronas humanas. Hay un solo mediador: Jesucristo. A Él debo obediencia. A Él doy gloria. Solo a Él", escribió tras la defunción de Jorge Bergoglio. En algo menos de dos meses evidentemente cambió de opinión, ya que en el río Jordán se sometió a una estructura religiosa.