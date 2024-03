Axel Kicillof explicó el impacto directo en los ciudadanos de la quita de fondos decidida por Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el ciclo lectivo bonaerense y celebró el quinto año consecutivo de las clases en tiempo y forma en territorio bonaerense, pero resaltó que lograrlo fue una proeza, ya que el Gobierno nacional se empeñó en generar conflicto con los docentes y atacó a los trabajadores al negar el giro de fondos correspondiente por ley.

Es que para los argentinos se hace cuesta arriba poder continuar con la vida en total normalidad con el presidente Javier Milei a punto de anunciar nuevas medidas y poniéndose en contra de los ciudadanos, pese a que prometió que o no serían ellos los que pagaran el precio de la inflación.

En este sentido, Kicillof habló con Jorge Rial en Argenzuela y resaltó cuáles son los desafíos de la provincia: "Empezamos por quinto año consecutivo las clases, el primer día de clases del calendario, nunca, si uno mira para atrás, y nosotros en estos cuatro años no tuvimos un solo día de medida de fuerza de paros provinciales y tal vez algún sector, pero por cuestiones provinciales, a veces por cuestiones nacionales. De hecho, el lunes creo que están llamando una media de fuerza y decía siempre iniciar las clases para nosotros respetar todo el calendario, que no haya problemas, digamos que lleven a que las clases se suspendan en general nosotros tenemos 5.200.000 alumnos, toda la capital federal son 3 millones de habitantes Nosotros tenemos casi el doble solo de alumnos".

Con respecto al aumento de los precios y el esquema financiero que pretende implementar el presidente y su gabinete, el gobernador bonaerense resaltó: "No es que aumenta los precios porque sí, es a través de gente que aumenta los precios y a esa gente le tienen que sacar los pesos, entonces de toda la manera posible. Tarifazo, apertura importadora, reducción del crédito. Este programa es el que dijo Milei que está aplicando".

En este mismo sentido, expresó qué: "Tampoco sorprende tanto porque él dijo en campaña que iba a haber un ajuste, yo los escuché festejar al ministro, al Presidente, hay un ajuste y esta vez la gente votó un ajuste; pero yo le pongo una salvedad, porque busquen una sola cita, un sólo pasaje, entrevista, discurso, donde Milei no haya dicho que el ajuste esta vez iba a ser distinto porque iba a ser a la casta, a los políticos... entonces el ajuste de subsidios y por tanto al boleto del colectivo no hay ni a la casta, ni a los políticos".

Kicillof manifestó que el ajuste -que Milei pretende continuar para castigar a los políticos- no recaen en los más ricos, sin en el aumento de alimentos, de remedios, de transportes, escuelas y otros. "En el Fondo de Incentivos Docente, supongo que no hay ni a la casa ni a los políticos. O sea que no cumplió lo que dijo la campaña", sentenció.

Con respecto a la unión de los gobernadores frente a la presión que hace el presidente libertario y el costante apoyo de Kicillof a su par chubutense, Nacho Torres, pese a que son de distintos partidos, dijo que Milei tiene la responsabilidad de pasar los fondos a las provicias. "Ahora nosotros fuimos a la Corte Suprema, entró la denuncia, y vamos a tratar de usar todos los mecanismos que están contemplados en el sistema para hacer esto en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en nuestras instituciones, para que estas cosas que son ilegales no sigan", expresó.

"Las provincias se juntaron para formar un país y delegan determinadas obligaciones y responsabilidades en el gobierno nacional, que se tiene que ocupar de esas cosas. Y si no se ocupa es donde empieza a aparecer esta situación de abandono y de deserción del gobierno nacional", explicó Kicillof, al tiempo que sentenció: "Si Milei tiene que hacer alguna denuncia, que esté fundada".