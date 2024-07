Belliboni negó su "administración fraudulenta" y confesó: "El Polo Obrero es enemigo del Gobierno de Milei"

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), está en el ojo de la tormenta desde el 29 de julio cuando el juez Casanello lo procesó por supuestas irregularidades y desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo que administraba su organización. Además de Belliboni, hay decenas de referentes sociales en la misma situación.

El dirigente rompió el silencio y habló sobre la gestión de Javier Milei y su manejo del poder con respecto al manejo mediático y de la justicia. Belliboni asegura que tanto él como su organización están atravesando una operación de lawfare.

Eduardo Belliboni

Varios dirigentes del PO están procesados por "delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado". Además los embargaron por sumas millonarias.

Belliboni denunció una persecución sistemática a las organizaciones sociales; de hecho fue el fiscal Gerardo Pollicita quien llamó a declaración indagatoria a Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita.

Emilio Pérsico

En diálogo con AM750, Belliboni rompió el silencio y expresó que "no está mal que nos tomen como enemigos". Además, amplió: "Somos enemigos del Gobierno. Yo soy un enemigo del Gobierno de Milei. El Polo Obrero es enemigo del Gobierno de Milei. Porque es un Gobierno que va a llevar a este país a un desastre".

Con respecto a la persecución devenida en lawfare, el dirigente social reflexionó: "Era algo que preveíamos. Vimos que había una intencionalidad política de entrada por la forma en la que actuó no solo el juez Casanello, sino varios jueces".

Javier Milei

Belliboni se encargó de negar los delitos que se le imputan y también denunció irregularidades en los procesos: "Hubo más de 100 allanamientos. Parece que crear comedores fuera el único delito que se cometen en Argentina. Yo no creo que haya ningún tipo de mafia en este país que haya sufrido semejante ataque".

En la lista de irregularidades, también denunció posibles delitos: "Eliminaron las cámaras de seguridad ni bien ingresaron al depósito del Polo Obrero y los testigos entraron cinco minutos después. Fueron mandados por (Patricia) Bullrich", dijo y amplió: "Es la misma que ayer sacó un video diciendo que estaban procesados los delincuentes que se habían enriquecido. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio y no tengo ni auto".

Patricia Bullrich

Contundentemente, Belliboni fue en contra de la ministra de Seguridad: "Bullrich nos acusa de lavado de dinero, algo que es un absurdo y que no aparece en la causa. El juez dice que en principio había un delito. Yo me presenté a pedir una ampliación de la indagatoria. Porque cuando fui no sabía de qué me acusaban".

Eduardo Belliboni, no se achicó en ningún momento y consideró que tanto él como su organización harán frente a las acusaciones del juez Sebastián Casanello: "No vieron la ampliación y sacaron el procesamiento. La Justicia actúa de acuerdo al poder. Nosotros vamos a presentarnos y apelar esta barbaridad".