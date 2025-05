Adicto a las fake news: Milei compartió una falsa captura de "El Eternauta" en la que aparecía una pintada en su apoyo

El presidente Javier Milei volvió a compartir una fake news, en el medio de su cruzada contra el periodismo y los ataques constantes a los trabajadores de prensa. En esta oportunidad fue una falsa pintada en apoyo a él que supuestamente aparecía en una escena del reciente éxito argentino de Netflix "El Eternauta". Aunque las prácticas de este tipo son recurrentes y habituales en el libertario, de acuerdo a su actividad en redes sociales sólo de sus últimos meses.

"Gran descuido de Netflix. El apoyo al Javo es difícil de tapar", asegura la historia de una cuenta de Instagram libertaria que el mandatario se encargó de compartir. Allí se ve un supuesto Milei 2027 en una pared, el cual fue agregado por diseño y no es parte real de la serie del momento. Inclusive, existe una versión más de la misma pintada en la que dice "Milei puto", la cual lógicamente también es espuria.

La falsa captura de "El Eternauta" que compartió el Presidente.

La acción del Presidente es difícil de considerar como un "descuido", a partir de las constantes repeticiones de noticias falsas, como si lo hiciera bajo el lema de "miente, miente, que algo quedará". Es que, sólo en el último tiempo, Milei repitió muchas mentiras en sus redes, mientras ataca por "ensobrados" a los periodistas que lo critican por su gestión.

En enero de este año, atacó a la actriz Cecilia Roth luego de que esta lo cuestionara por su política y lo tildara de censurador. "Estoy con Leonardo Cifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para Cecilia Roth es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. ¡Ciao!", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter). La información era falsa.

La falsa estadística de venta de entradas que aseguró Milei en su cruzada contra las críticas de Cecilia Roth.

Unos días, justo en la época navideña de 2024, el mandatario compartió un retuit en el que se veía una multitud dentro de un shopping. "Imágenes del Unicenter anoche: 90.0000 personas", decía la publicación. En el video se veía prácticamente un gusano hechos de humanos que se movía hacia arriba y abajo en las escaleras mecánicas y por los pasillos del lugar. Lamentablemente para él y todos los comerciantes que sufren la recesión a partir de sus políticas económicas, estas escenas sucedieron en el Tianhe Shopping Mall de Guangzhou, China.

En noviembre de 2024 también soltó una fake news, aunque esta vez por fuera de las redes sociales, ya que lo hizo durante un discurso en el que se refirió a la elección de Donald Trump en Estados Unidos (EE.UU). "Ahora van a ver que se va a hablar un poquito mejor de lo que haga porque hoy Elon Musk se compró ese bastión woke inmundo que era CNN. Por lo cual ahora vamos a tener, no sólo la libertad en X, sino que además vamos a tener una cadena que no sea tan socialista, tan zurdita", afirmó sin ponerse colorado.

Milei aseguró que había 90 mil personas comprando en el Unicenter, pero era en China.

En su intentona privatista contra la educación universitaria pública, también cayó en nuevas mentiras que afirmó sin reconocer que eran falsas una vez que esto salió a la luz. Durante esos meses argumentó que este tipo de educación superior "hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta". Esta data fue desmentida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde donde afirmaron en un estudio que el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los cuatro deciles de menores ingresos., mientras que el 91% de estos va a la pública.

También cuestionó que en el sector "no quieren ser auditados porque deben estar sucios". Esta acusación sin pruebas también se cayó como un piano cuando el CIN aclaró que todas las universidades públicas son auditadas por organismo como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), ya sea interna como externamente.

Para la época soltó también que las universidades inventaban alumnos para cobrar más dinero público, una mentira que se caía por sí sola porque el presupuesto universitario no está vinculado a esa estadística de ninguna manera, sino que está consolidado de forma previa en relación a los gastos de funcionamiento que tiene.

En su ataque a la cultura, donde bautizó a Lali Espósito como Ladri Depósiito y a María Becerra como María BCRA (por el Banco Central), también se cruzó con Esteban Lamothe, a quien atacó cuando compartió una falsa foto de él en un meme en el que supuestamente tenía escrita en la mano la frase "Basta Milei" y al lado había una mano gastada por el trabajo. "Las manos que piden subsidio. Las que pagan los subsidios", comparaba la publicación.

Esteban Lamothe cruzó a Milei por la falsa imagen que compartió de él.

Lo cierto es que el actor recogió el guante y le contestó la publicación: "Esa foto es falsa, señor presidente. Fíjese quién le maneja las redes porque le viene pifiando feo". Además compartió la foto original en la que decía Raúl Esteban en su mano.

Los ataques de Milei contra la prensa son constantes, mientras que tilda de "ensobrados" a todos los que lo cuestionan y critican desde los medios. En cambio, a quienes lo elogian y no cuentan los problemas del país, les da las notas en las que suelta su discurso agresivo y sin pruebas. Estos "amigos" suyos que nunca le repreguntan.