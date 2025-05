Escala el conflicto: desde UTA advierten que "si la plata no aparece" van a "paro por tiempo indeterminado"

El paro de colectivos de 24 horas convocado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ya es una realidad y podría ser apenas el principio de un conflicto de mayor envergadura. Es que desde el gremio que lidera Roberto Fernández no descartan medidas más drásticas, como un paro por tiempo indeterminado, si el Gobierno nacional y el sector empresarial no atienden las demandas salariales de los choferes. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, la empresa DOTA, que no adhiere a la medida de fuerza, se planta con declaraciones que rozan la ironía.

Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, fue contundente al hablar sobre el futuro del conflicto. En diálogo con El Destape, advirtió que si no hay avances en las negociaciones paritarias, "que se preparen". Según el dirigente, los choferes exigen un salario inicial de $1.700.000 y no están dispuestos a dar ni un paso atrás: "Los trabajadores tienen gastos, como alquileres, autos, vestimenta. Queremos comernos un asado el domingo, no queremos ser esclavos ", sentenció Gusso en un tono que mezcla hartazgo y desafío.

Roberto Fernández

El dirigente también aprovechó para lanzar dardos envenenados hacia el presidente Javier Milei, señalando que "si no marcás la tarjeta, no cobrás" y lo acusó de haberse metido con "el gremio más fuerte del país". En este contexto, Gusso dejó claro que la decisión de un paro por tiempo indeterminado está en manos del Consejo Directivo de la UTA, pero las bases ya están presionando para que se concrete: "Si hoy no le hacen un llamado a Roberto Fernández, si no aparece la plata, queremos un paro por tiempo indeterminado ", sentenció contundente en la AM530.

Por otro lado, Gusso destacó el acatamiento al paro en todo el país y no dejó pasar la oportunidad de mencionar lo que ocurre en DOTA, una de las empresas que decidió no plegarse a la medida de fuerza: "En el grupo DOTA, que es donde tiene acciones el presidente Milei , la gente que no paró en el paro general por miedo a los despidos, no sacaron colectivos hasta hace un ratito", comentó con cierta satisfacción.

Paro de colectivos

Sin embargo, Marcelo Pasciuto, director de DOTA, no se quedó atrás y respondió con declaraciones que parecieron tener un toque sarcástico. En una entrevista también con El Destape, aseguró que las líneas de su empresa están funcionando "con normalidad" salvo algunas excepciones y subrayó: "Nosotros damos la libertad de trabajo". El que quiere trabajar, trabaja; y el que quiere hacer el paro, lo puede hacer". Eso sí, aclaró rápidamente: "El día ausente no es pago en nuestro caso. Se le descuenta entre 30 y 40 mil pesos ".

Con una mezcla de pragmatismo e ironía, Pasciuto añadió: "La libertad de trabajo está; después cada uno asume su responsabilidad". Pero no se quedó ahí y en la misma línea lanzó una crítica directa a la UTA: "El sindicato no hizo nada en los últimos 8 años y estuvo guardado". Además, sugirió que quienes están negociando las paritarias deberían renunciar y abogó por una "reestructuración general" del sistema de transporte.

Paro de colectivos

La incertidumbre crece ante la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado propuesto por UTA que desencadenaría en un conflicto expuesto con DOTA que responde al gobierno de Javier Milei mientras los más perjudicados son los trabajadores de los colectivos que no cobran salarios dignos y que están de rehenes sin poder ejercer el derecho democrático a la protesta.