Bregman cruzó con dureza a Adorni en Diputados y lo apodó "Aloe vera": "Nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos"

La primera ronda de preguntas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados quedó atravesada por un fuerte clima de tensión política y cruces constantes entre el oficialismo y la oposición. Pero el momento más explosivo de la jornada llegó con la intervención de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien lanzó un durísimo discurso contra el funcionario libertario y lo acusó de representar "la casta" que el propio Gobierno prometía combatir.

Desde el comienzo de su exposición, Bregman apuntó directamente contra la presencia de Adorni en el recinto y cuestionó el tono adoptado por el funcionario durante su informe de gestión. "Quiero empezar con una aclaración para el señor Adorni, que no es una gentileza que él esté acá, es una obligación que usted tiene, y es obligación que venga a rendir cuentas", disparó la legisladora. Enseguida redobló la ofensiva: "Le digo la verdad, a mí me hubiese gustado mucho más que venga producto de una moción de censura". La intervención estuvo marcada por interrupciones, gritos desde las bancadas libertarias y reiterados pedidos de orden al presidente de la Cámara.

En medio de ese clima, Bregman acusó al jefe de Gabinete de banalizar temas sensibles y de construir su perfil político a partir de agravios. "Realmente, me parece bastante obsceno que usted entre, diga cuatro barbaridades que se le ocurrieron, nos aburra a todos diciendo cosas y se vaya como si nada", lanzó. Y agregó: "La gente le dice aloe vera. Un chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades".

La diputada también apuntó contra la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei y miembros del Gabinete en el Congreso durante la exposición de Adorni. "Si usted es tan guapo, ¿por qué hoy hizo que el propio Milei se tire sobre la granada?", ironizó. Uno de los ejes centrales de las preguntas giró en torno al escándalo del criptoactivo $LIBRA y las denuncias de corrupción que rodean al oficialismo. "¿Participó usted en las reuniones con Hayden Davis, creador de Libra, antes del lanzamiento? Si usted debería hacer una especie de filtro del presidente, ¿falló el filtro o usted es parte del engranaje de promoción de esa estafa?", preguntó Bregman.

Manuel Adorni en Diputados

La legisladora también vinculó distintos episodios que golpean políticamente al Gobierno y lanzó una frase que generó fuertes murmullos en el recinto: "Spert, Libra, Aldis, Arca, Crédito del Banco Nación, ¿casos aislados o modus operandi?". El discurso avanzó luego sobre la situación económica y social. Bregman cuestionó el deterioro del transporte público en el Área Metropolitana y contrastó esa realidad con el estilo de vida del funcionario. "Sé que usted toma aviones privados que no lo padece", sostuvo. Y añadió: "La gente no puede volver a sus casas porque hay líneas de colectivos que ya no corren, porque el transporte está carísimo".

También apuntó sobre el patrimonio y el nivel de gastos del jefe de Gabinete: "¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares mucho más de lo que le ingresa?". En otro tramo de su exposición, comparó el salario de Adorni con el trabajo de una médica del PAMI: "Una médica del PAMI, para lograr ese ingreso, tiene que atender tres mil trescientos treinta y tres adultos mayores".

La diputada sumó críticas por la situación de las personas con discapacidad, el endeudamiento de jubilados, el aumento de los alquileres tras la derogación de la ley de alquileres y el cierre de la sala de periodistas de Casa Rosada. "¿Cree que con la decisión de cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada va a lograr tapar los escándalos en los que está envuelto usted personalmente y parte del gabinete?", preguntó.

El gabinete de LLA respaldado a Adorni

En materia internacional, Bregman cuestionó la política exterior del Gobierno y lanzó acusaciones por el alineamiento con Estados Unidos y la OTAN. Incluso interrogó al funcionario sobre una supuesta participación de Milei en actividades militares estadounidenses. "Quiero saber si es verdad que el presidente Javier Milei se va a subir a un portaaviones de Estados Unidos en una operación que no pasó por el Congreso de la Nación", sostuvo. Sobre el final, y tras casi una decena de preguntas consecutivas, cerró con una frase que sintetizó el tono de toda su intervención: "Adorni, nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos. Espero respuestas y no chicanas".