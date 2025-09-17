Bullrich avisó que no le temblará el pulso en la Marcha universitaria: "Si pasa a la violencia, hay que actuar"

En medio de la creciente tensión por los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, se pronunció con firmeza sobre las movilizaciones.

Bullrich fue categórica al explicar el protocolo que se implementará para garantizar el orden durante las marchas convocadas en defensa de la universidad pública y los hospitales: "Nuestro rol central es proteger las instituciones, cuidar el Congreso y la Plaza de Mayo. Si la protesta es masiva y pacífica, fluye; si pasa a la violencia, hay que actuar . Hasta ahora, los convocantes plantean una jornada tranquila. Si eso cambia, haremos lo necesario para evitar agresiones", afirmó.

24 horas antes de la marcha de universitarios y médicos, Bullrich entregó equipamiento nuevo a las Fuerzas Armadas

Estas declaraciones llegan en un contexto de alta sensibilidad social, marcado por el rechazo de sectores educativos y sanitarios a las decisiones del presidente Javier Milei, quien vetó iniciativas clave para el financiamiento de universidades públicas y hospitales pediátricos. Las movilizaciones prometen ser multitudinarias, con miles de personas concentrándose en las inmediaciones del Congreso Nacional pero también a lo largo ya lo ancho del país.

La ministra no dudó en señalar el trasfondo político que, según ella, subyace en estas protestas: "Si va Axel Kicillof, es claro que hay un intento del kirchnerismo por hegemonizar la protesta. Esa es una forma de buscar poder, no una respuesta genuina a la sociedad . Vamos a asegurar que nadie convierta la protesta en una excusa para desestabilizar", declaró Bullrich, apuntando directamente al gobernador bonaerense.

Kicillof dirá "presente" en la Marcha Universitaria

Kicillof confirmó su presencia en la marcha a través de sus redes sociales, donde expresó: "Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando". El mandatario estará acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco (Gobierno), Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Walter Correa (Trabajo), además de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La participación de Kicillof en las protestas no pasó inadvertida para Bullrich, quien lo acusó de utilizar la movilización como una herramienta política: "El gobierno anterior y el kirchnerismo llenaron oficinas de militantes y aumentaron el gasto, pero en vez de mejor salud o educación sólo lograron ineficiencia y Estado agigantado", sostuvo.

La ministra también se refirió al debate parlamentario en torno a los vetos presidenciales y defendió la postura oficial frente a las demandas sociales: "Cuando el Congreso vota un aumento en jubilaciones o alguna otra partida de manera irresponsable, genera inestabilidad. Todo lo que no esté dentro del presupuesto, que tenga respaldo sólido y proyección, termina empujando al país a más déficit, más inflación, más retroceso ", explicó.

Bullrich insistió en que las reformas deben centrarse en cuestiones estructurales como las laborales, impositivas y fiscales, dejando de lado lo que calificó como "proyectos demagógicos": "Hay un ruido permanente detrás de demandas inmaduras. Razón y responsabilidad es lo que exige la sociedad y el Gobierno debe demostrar que puede conducir con firmeza y sin agravios", agregó.

En ese sentido, defendió los vetos presidenciales como una medida necesaria para evitar el desorden fiscal: "No hay gasto insignificante, porque la suma de pequeñas partidas genera déficit. La solución madura es votar estas partidas en el presupuesto y reasignar recursos. Nadie desconoce los problemas de la Argentina en salud, inclusión, salarios docentes. Pero la estrategia de seleccionar un tema y forzar la agenda sólo busca erosionar el proyecto de país", aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.