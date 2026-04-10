Bullrich confesó "el impacto" dentro de LLA por el caso Adorni y le soltó la mano: "No tiene el cuero duro como yo"

En una nueva entrada del escándalo que atormenta al Gobierno libertario, Patricia Bullrich, siempre lista para la confrontación casi del tono bélico, esta vez optó por una postura más cautelosa al referirse al caso de presunto enriquecimiento ilícito que tiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta las manos. La líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza, conocida por su temple de pocos amigos en la arena política, mostró una mezcla de empatía y distanciamiento que no pasó desapercibida.

"Nos duele; imagínense, la familia de (Manuel) Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia ", afirmó Bullrich en un evento en Córdoba, donde acudió para disertar en el "Ciclo de Coyuntura" de la Bolsa de Comercio. Sin embargo, sus palabras dejaron más preguntas que respuestas ya que la dirigente, acostumbrada a no esquivar los temas peludos, esta vez pareció caminar sobre una cuerda floja.

Patricia Bullrich

En un intento por marcar distancia de su compañero de filas sin soltarle la mano -del todo- Bullrich subrayó: "Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia". Pero lo que más llamó la atención fue su frase que sonó más a un mea culpa camuflado que a un respaldo genuino o firme: "Es imposible que yo diga qué hubiera hecho. Él es una persona que recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo ".

¿Muestra de empatía hacia Adorni? Nadie sabe la respuesta con claridad pero lo cierto es que Bullrich no se comprometió demasiado. Su estrategia fue clara: delegar toda responsabilidad a los tribunales y evitar analizar el impacto político del escándalo en el Gobierno: "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir ", dijo para dejar todo más claro que el agua.

➡️ Patricia Bullrich:



"Adorni decidió mantener una posición de silencio. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"



Está a nada de decir "¿Adorni? no lo conozco" 👀 pic.twitter.com/GLmx2iBXIE — Al Toque (@altoque_ok) April 10, 2026

Pese a sus esfuerzos por desviar el foco hacia el sistema judicial, no pudo evitar reconocer el golpe político que implica esta situación. " Sin dudas, hubo un impacto . Es duro para él y para todos. No queremos romper el principio de inocencia", admitió. Sin embargo, su llamado a "desjudicializar la política" sonó vacío en un contexto donde las acusaciones contra Adorni parecen haber calado hondo en la sociedad argenta que mira al gobierno de las fuerzas del cielo cada día con mayor desdén.

"La política no puede cumplir el rol de la Justicia, los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia y esto va también para nosotros. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente ha tomado la decisión de mantener a Adorni en su cargo. Por supuesto, él está muy tocado, también su familia", dijo la jefa de los senadores libertario en otro de sus inventados trabalenguas que saca a relucir cada vez que un tema la incomoda.

Mientras tanto, la Justicia se toma su tiempo y el costo político sigue acumulándose. Y aunque Patricia Bullrich diga tener "el cuero duro", habrá que ver si eso basta para blindar al gobierno de los lúgubres hermanitos Javier y Karina Milei.